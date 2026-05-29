Tre stadig savnet efter kemikalieulykke på papirfabrik i Washington

En kemikalietank kollapsede på en papirfabrik i Longview, Washington, hvilket har ført til mindst 11 formodede døde og tre savnede. Myndighederne forsikrer om vandets sikkerhed, mens eftersøgning og oprydning pågår.

Tre personer er fortsat savnet efter en alvorlig ulykke på en papirfabrik i Longview , Washington, hvor en kemikalietank med et ætsende stof kollapsede tirsdag. Ulykken skete om morgenen ved vagtskifte, da en tank med en kapacitet på 3,4 millioner liter indeholdende hvid lud styrtede sammen.

Hvid lud er en basisk opløsning af natriumhydroxid og natriumsulfid, der bruges i papirmasseproduktion. Kollapset forårsagede et omfattende kemikalieudslip, som har ført til flere dødsfald og skader på bygninger og køretøjer. Redningsmandskab har indtil videre bekræftet otte døde, og det formodes, at i alt 11 personer har mistet livet. De seneste seks lig blev fundet onsdag, og myndighederne arbejder på at underrette de pårørende.

Brandchef Brad Hannig udtalte på et pressemøde, at de fortsat søger efter de tre savnede. Udslippet har skabt bekymring for forurening af grundvand og luft i området, men byens tekniske direktør Chris Collings forsikrer, at drikkevandet er sikkert. Der er dog iværksat overvågning for at sikre, at der ikke opstår langvarige miljøskader. Fabrikken, der ejes af et større papirfirma, er midlertidigt lukket, og myndighederne undersøger årsagen til tankkollapset.

Ulykken har rejst spørgsmål om sikkerheden på anlæg, der håndterer farlige kemikalier. Lokalsamfundet i Longview er i chok, og der er planlagt mindehøjtideligheder for ofrene. Eksperter advarer om, at lignende ulykker kan forebygges med strengere regulering og bedre vedligeholdelse af udstyr. Hændelsen understreger vigtigheden af at have nødplaner klar for håndtering af kemikalieudslip.

De savnede er endnu ikke identificeret, men familier er blevet underrettet i det omfang, det er muligt. Redningsarbejdet fortsætter døgnet rundt, og der er opsat barrierer for at inddæmme kemikaliespildet. Miljøstyrelsen overvåger luftkvaliteten og har informeret beboerne om at holde vinduer lukkede og undgå udendørs aktiviteter i nærheden af fabrikken. Virksomheden har lovet at samarbejde fuldt ud med undersøgelsen og dække omkostningerne ved oprydningen.

Ulykken i Longview er den værste af sin art i regionen i årtier og sender chokbølger gennem den amerikanske papirindustri





