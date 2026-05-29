Tre medarbejdere dræbt i ukrainsk droneangreb i Donetsk-regionen

Et ukrainsk droneangreb i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine har kostet tre medarbejdere livet. Samtidig melder russiske myndigheder om flere ukrainske droneangreb på russisk territorium. To af Brasiliens største bander kan se frem til at blive føjet til listen over terrororganisationer. En 21-årig mand er idømt 15 års fængsel for at have planlagt et militant islamistisk angreb på en Taylor Swift koncert i Østrig.

Tre medarbejdere i et forsyningsselskab er blevet dræbt i et ukrainsk droneangreb i den russiskkontrollerede del af Donetsk-regionen i det østlige Ukraine . Ifølge den Kreml-udnævnte leder af regionen, Denis Pusjilin, befandt de tre medarbejdere sig i en bil i Vuhlehirsk nord for byen Donetsk, da den blev ramt af droner.

En fjerde mand blev alvorligt såret. Samtidig melder russiske myndigheder om flere ukrainske droneangreb på russisk territorium. I Volgograd-regionen blev en boligblok samt energi- og civil infrastruktur ramt under et omfattende droneangreb, men der er ikke meldinger om tilskadekomne, oplyser lokale myndigheder. To af Brasiliens største bander kan se frem til at blive føjet til listen over terrororganisationer.

Det skriver den amerikanske udenrigsminister, Marco Rubio, på X. CV og PCC er to af de mest voldelige kriminelle organisationer i Brasilien. Deres indflydelse og illegale netværk rækker langt ud over Brasiliens grænser, på tværs af vores region og ind i vores land, skriver Rubio. De to bander har tusindvis af medlemmer, og står ifølge Rubio bag brutale angreb på både politi, civile og embedsmænd i Brasilien.

En 21-årig mand, der planlagde et militant islamistisk angreb på en Taylor Swift koncert i Østrig tilbage i 2024, er netop idømt 15 års fængsel. Manden har tilstået at have planlagt angrebet, som politiet nåede at stoppe, inden han førte planerne ud i livet. Kristine og Peter Ermler købte deres nybyggede hus i Høsten Torp nord for Haslev for et par år siden.

Men udsigterne til et gigantisk datacenter lige ved siden af huset har givet søvnløse nætter, sygemeldinger og brug for psykologhjælp. Branden bredte sig fra en lejlighed på øverste etage til hele tagkonstruktionen i en boligblok i Nykøbing Mors. Ingen kom til skade, men alle beboere skal genhuses. To store energiprojekter i Thy er blevet vedtaget, selv om et flertal af de lokale borgere stemte nej i vejledende afstemninger.

Sagen viser et af de sværeste dilemmaer i den grønne omstilling: Danmark har brug for mere vedvarende energi, men anlæggene kræver plads - og den plads findes ofte i områder, hvor naboerne skal leve med udsigten, generne og forandringerne i landskabet. Misinformation og myter om ebola spreder sig lige så hurtigt som sygdommen. Det viser en ny undersøgelse fra hjælpeorganisationen Action Aid International, der har spurgt de lokale i det congolesiske område Ituri, der er epicentret for udbruddet.





