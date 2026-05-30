Tre døde efter styrt på Mount McKinley i Alaska

En ekspedition af lettiske bjergbestigere erblevet ramt af en fatal ulykke på Mount McKinley. Tre personer omkom, mens en fjerde er i kritisk tilstand efter at være styrtet ned fra bjerget. Den overlevende blev reddet ved brug af en helikopter med lang line i vanskeligt terræn. Denali National Park and Preserve bekræfter, at ekspeditionen var på en risikovåd rute med historisk mange ulykker. Hvert år forsøger mellem 1000 og 1200 klatrere at bestige Nordamerikas højeste bjerg, men blandt andet pga. farlige is- og kammetrækker er mere end 130 personer omkommet i fuglen. Den aktuelle situation er under kontrol, mens resten af ekspeditionen forbereder en sikker nedstigning sammen med redningsteamet.

Fire bjergbestigere styrtede onsdag ned fra Mount McKinley i Alaska . Tre er døde - en er bragt på hospitalet. Et sted mellem 1000 og 1200 bjergbestigere forsøger hvert år at nå toppen af Mount McKinley, der er Nordamerikas højeste bjerg.

Bjerget er kendt for ruter med sprækker i isen og smalle bjergkamme. (Arkivfoto). Joshua Stevens/Ritzau ScanpixTre bjergbestigere har mistet livet, efter at de er styrtet ned fra Mount McKinley, Nordamerikas højeste bjerg, der ligger i den amerikanske delstat Alaska. En fjerde bjergbestiger er fløjet til hospitalet i kritisk tilstand.

De fire personer var en del af en lettisk bjergbestigerekspedition bestående af syv personer, oplyser organisationen. Ekspeditionen bevægede sig onsdag langs en rute, hvor der gennem årene er sket flere ulykker og dødsfald, da bjergbestigerne styrtede. Det har den amerikanske myndighed National Park Service (NPS) ifølge nyhedsbureauet Associated Press (AP) tidligere oplyst. Mount McKinley, der også er kendt under navnet Denali, er lige knap 6200 meter højt.

Den bjergbestiger, der er blevet reddet, blev sent torsdag eftermiddag hentet ned fra bjerget i omkring 5240 meters højde. Under redningsaktionen blev der anvendt en lang line fra en helikopter, fordi terrænet og vejrforholdene gjorde det umuligt for helikopteren at lande. Det oplyser nationalparken Denali National Park and Preserve fredag ifølge AP. Den tilbageværende del af ekspeditionen er blevet på bjerget, hvor de sammen med redningsfolk vil påbegynde en sikker nedstigning, skriver organisationen.

Et sted mellem 1000 og 1200 bjergbestigere forsøger hvert år at nå toppen af Mount McKinley. Det sker hovedsageligt i maj og juni. Turen tager normalt omkring 17 dage, og mindre end halvdelen nåede sidste år toppen. Det viser tal fra Denali National Park and Preserve.

Mere end 130 personer har gennem tiden mistet livet på bjerget, der er kendt for ruter med sprækker i isen og smalle bjergkamme. Torsdag befandt 516 bjergbestigere sig på bjerget, oplyser Scott Carr, der er talsperson for nationalparken til AP





