Tre anholdt for tyveri af skrot i Herning samt andre nyheder fra regionen

Politiet anholder tre mænd mistænkt for tyveri af skrot på genbrugsplads, lokal virksomhed fokuserer på personlighed ved ansættelser, naturklinter nærmer sig UNESCO-status og footballtræner skifter rolle - samlet overblik over begivenheder i Midt- og Vestjylland.

Politiet i Herning har torsdag aften anholdt tre mænd på baggrund af et formodede tyveri af skrotmetal fra en lokal genbrugsplads. Ifølge vagtchefen modtog politiet en anmeldelse klokken 22.30, da en rød kassevogn kørte ind på området.

Når politiet ankom og undersøgte køretøjet, fandt de tre personer samlet med skrot, herunder plastik og kobberkabler, hvilket tyder på en værdifuld last. De anholdte er to 19-årige og en 59-årig mand, alle fra Rumænien, og de tilbageholdes iPVæt, mens en jurist fredag morgen skal vurdere, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Sagen understøtter politiets fokus på at bekæmpe tyverier af genanvendeligt materiale, der ofte har stor kommerciel værdi.

Det sker samtidig, at flere virksomheder i regionen træffer tiltag mod ulovlige handlinger på deres lokaler, og det understreger vigtigheden af samarbejde mellem borgere og myndigheder i sådanne tilfælde. Den grundige efterforskning vil sandsynligvis afdække, om gruppen har forbindelser til en større ringe, der specialiserer sig i tyverier af skrot, hvilket er et problem, der er blevet mere udbredt på grund af stigende priser på metal.

I projektet fremmes der foranstaltninger som overvågning og fællesskabsindsats for at forebygge den slags kriminalitet. På den anden side har en lokal virksomhed i Thy, Elsk, opmærksomt annonceret, at de prioriterer personlighed og indstilling over eksamensresultater og karriereerfaring, hvilket har været en del af en bredere tendens i det danske arbejdsmarked, hvor arbejdsgiverne søger efter nye rekrutteringsmetoder for at imødekomme manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Virksomheden fremhæver, at de er villige til at investere i rette personer, selvom de endnu ikke har den nødvendige knowhow, i stedet for at begrænse sig til kandidater med imponerende CV'er. Denne tilgang vil formentlig skabe debat om, hvordan man bedst sikrer kompetenceudvikling og diversitet i arbejdslivet.

I vejrudsigten for regionen forudses temperaturen mellem 13 og 15 grader med svag til jævn vind fra syd, der drejer til sydvest og vest og bliver let til frisk, især ved kysterne, hvor der kan være jævn til hård vind. Der forventes byger i løbet af dagen, og i aften klarer det op med lidt sol, men skydækket forbliver ujævnt.

Desuden har en ny undersøgelse, udført af TV MIDTVEST, vist, at befolkningen i Midt- og Vestjylland har forskellige holdninger til, om der skal være regn eller byger, mens temperaturen begrænses til de samme intervaller. I en anden sag har taxabranchen fået opmærksomhed efter en artikel i Zetland om kvinder, der har fundet ud af, at deres chauffører har haft sex med dem, mens de var påvirkede af alkohol og havde blackout.

Det er i dag ikke ulovligt for en taxachauffør at have samleje med kunder, og nogle selskaber mener, at forslag om at ændre reglerne kan skabe klarere rammer for både chauffører og passagerer. Sagen har utrykkelig vækket en diskussion om magtmisbrug og samtykke i transportsituationer.

I kulturelt perspektiv blev en signeret plade af John Lennon, som blev solgt på auktion for 29.000 kroner, efter at den oprindeligt var fundet i en lokal musikforretning i Thisted, hvor Lennon besøgte Thy i vinteren 1969-70 sammen med Yoko Ono. Pladens vurdering var 20.000 kroner, så salget var betydelig højere, hvilket viser på fortsat interesse for Beatles-relaterede objekt.

Endelig er to klinter, Knudeklint på Fur og Hanklit på Mors, nået til den sidste fase i deres ansøgning om at blive anerkendt som UNESCO-verdenskulturarv, hvilket er et stort skridt for de lokale samfund, der har arbejdet for at fremme de naturligeformationers unikke værdi. Formand for styregruppen, Torben Gregersen, udtrykte optimisme, selvom endelig godkendelse endnu ikke er givet. I fodboldverden blev Kent Nielsen, tidligere cheftræner med rekordhold i Superligaen, præsenteret som assistent for landstræner Brian Riemer.

Nielsen har trænet i 614 Superligakampe og har været cheftræner for Silkeborg i syv sæsoner samt for Brøndby, OB, AC Horsens og AaB. Riemer bekræftede, at der ikke var nogen betænkeligheder ved at tilbyde Nielsen assistentrollen, da denne var åben for at tage et andet ansvar og træde et skridt tilbage fra cheftrænerposten. Det blev beskrevet som en naturlig udvikling i Nielsens karriere.

Endelig forsøger gårdbutikken Øster Hegnet at reducere madspild ved at tilbyde kunderne at hente gamle jordbær, der ellers ville blive kasseret, en indsats, der er blevet godt modtaget. Selvom Danmark ikke kvalificerede sig til sommerens VM i fodbold, er der alligevel fem spillere fra midt- og vestjyske Superliga-klubber udtaget til turneringen, hvilket giver regionen en vis repræsentation på den globale scene





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