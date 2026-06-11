Transfervindue: Hvad de tre nordjyske 1. divisionsklubber skal have hentet ind eller skubbet ud

En gennemgang af de respektive indsatsområder i sommerens transfervindue for AaB, Hobro IK og Vendsyssel FF.

Med tre nordjyske 1. divisionshold er det på sin plads at give en samlet opsummering af de respektive indsatsområder i sommerens transfervindue. Du får en større gennemgang af, hvad de tre nordjyske 1. divisionsklubber skal have hentet ind eller skubbet ud i det igangværende transfervindue.

Normalt handler de her ugentlige nyhedsbreve om AaB og kun AaB, men denne gang gør jeg en undtagelse og inddrager Hobro IK og Vendsyssel FF i ordstrømmen. Ugens emne er det forestående transfervindue og forventningerne til, hvad de tre fuldtidsprofessionelle klubber henter. I første omgang vil jeg prøve at tegne et billede af, hvad de er på jagt efter





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