En vådeskudsulykke kostede Jakob Mølgaard Christensen livet, mens en lav effektiv spilletid i Superligaen blev kritiseret. Derudover skete der en anholdelse efter et overfald, en trafikulykke, en varetægtsfængsling for brandstiftelse og en dom for hvidvask.

Søndagen bød på en række begivenheder, der spændte fra tragiske ulykker til sportslige skuffelser og juridiske afgørelser. Jakob Mølgaard Christensen, bestyrelsesmedlem i Ikast Håndbold, omkom i en vådeskudsulykke under forberedelserne til bukkejagten.

Ulykken skete i hans private skov nær Engesvang, hvor han indskød sin riffel. Ikast Håndbold har udtrykt stor sorg over tabet. Samtidig blev den effektive spilletid i Superliga-kampen mellem AGF og FCM kritiseret for at være usædvanligt lav, kun 39 minutter og 28 sekunder, hvilket ifølge eksperter ikke er en god reklame for ligaen.

I Skive blev en 31-årig kvinde anholdt efter en episode i en spillehal, hvor hun blev aggressiv, råbte, kastede glas og efterfølgende overfaldt en medarbejder med to slag i ansigtet. Kvinden nægter sig skyldig. På hovedvej Rute 12 mellem Kølvrå og Karup skete der en trafikulykke, hvor en bil kørte op i en anden efter en hård opbremsning.

En mand i 30'erne er blevet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling efter at være sigtet for brandstiftelse i sin lejlighed i Viborg. Viborg FF's midtbanespiller, Mads Søndergaard, udgik desuden med en skade under kampen mod FC Nordsjælland, men heldigvis viste undersøgelser, at foden ikke var brækket. Endelig blev en 62-årig mand fra minkbranchen idømt ubetinget fængsel i et år og ni måneder for grov hvidvask af 6,2 millioner kroner fra en narkohandler.

Landsretten fastholdt straffen, selvom manden havde anket. João Almeida har meldt afbud til Giro d’Italia på grund af fortsat sygdom, hvilket ærgrer cykeleksperter, der havde set frem til en duel mellem Almeida og Vingegaard. Tobias Hedegaard Nielsen fra Hem ved Skive er blevet danmarksmester, og en afgørelse om erstatning til minkbranchen efter nedlukningen er blevet truffet. Disse forskellige hændelser tegner et billede af en begivenhedsrig søndag i Danmark





