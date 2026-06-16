Tragisk drab ved Den Blå Bro i Randers - to anholdte og et liv udryddet

Et fredeligt naturområde ved Gudenåen i Randers er blevet scene for et brutalt drab på en 20-årig mand. To teenagere er anholdt og sigtet. Lokale borgere og Natteravnene er chokerede over begivenheden, som hærger et ellers roligt byområde.

Ved den blå bro i Randers, hvor Gudenåen roligt flyder forbi, er stedet normalt et grønt og fredeligt tilflugtssted tæt på byen. Med bordbænke og en legeplads tiltrækkes området især af børnefamilier og unge, der søger et naturskønt og afslappet miljø.

Dog væltede en tragisk begivenhed natten til fredag dette billede. Et 20-årigt mandligt offer blev dræbt ved denne populære placering. Som følge heraf er to unge mænd på henholdsvis 16 og 18 år anholdt og sigtet for drabet. Ifølge politiet kender de sigtede ikke offeret, hvilket indikerer, at det ikke er en konfliktsituation med tidligere historie.

Stedet for drabet, kendt som Den Blå Bro, er et velkendt mødested for unge i Randers, en.kendt også af Britt Mortensen, der er lokal formand for Natteravnene, en forening, der patruljerer i byen på weekendaftener. Hun beskriver området som et hyggeligt sted, hvor unge samles for at feste og tilbringe tid sammen på grund af den pæne natur, nærheden til vandet og Byens tilbud som McDonald's på den anden side af vejen.

Hun understreger, at hun aldrig har oplevet området som utrygt tidligere, og at mødet med unge mennesker ofte er positive. Desværre har sommermånederne også bragt høj musik, cigaretskodder og tomme flasker, men hun har ikke følt en generel utryghed. Hendes rolle som forælder betyder også, at hun har hentet sine egne børn her om sommeren.

Drabet, der fandt sted under 500 meter fra midtbyen, har chokeret lokale beboere, herunder to veninder, Sabrina Karma og Jennifer Engelsfelt, der netop var kommet til stedet for at gå en tur. Jennifer udtrykte sin overraskelse og uro, da hun hørte om mordet, og Sabrina bemærkede, at hun nu tænker på at finde et andet sted at tage sine børn.

De beskriver området som et pænt sted med legeplads og stier ved Gudenåen, men føler nu en følelse af ubehag over at passere det. Mens blomster og lys bliver lagt ved gerningsstedet som tegn på sorg, har begivenheden sat sig blandt unge i byen. En ung mand, Teddy Katompwa, udtrykker chok over, at unge mennesker kan gøre hinanden sådan, især fordi offeret ikke var involveret i nogen bande og havde et potentiale foran sig.

For Britt Mortensen og Natteravnene bliver de kommende vagter mere end blot synlig patruljering; de skal også være til stede til at støtte unge, der er berørt og måske har brug for at tale om det. Mange unge er tydeligt påvirket og vil sandsynligvis søge samtale og svar fra frivillige i tiden fremover





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