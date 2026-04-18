Tragedie på Hillerødmotorvejens forlængelse: Familien genoplever sorgen ved nye ulykker

En familie, der mistede forældre i en dødsulykke på Hillerødmotorvejens forlængelse, genoplever sorgen, når nye, lignende ulykker rammer. Deres ønske om øjeblikkelig sikkerhed på vejen står i kontrast til de langsigtede planer for udvidelse.

Det ripper op i alle sårene, når familien til forældrepar i dødsulykke læser om nye hændelser og ofre. En dreng på ni år og en pige på 14 år mistede deres forældre, da en 33-årig mand kørte frontalt ind i familiens bil på Hillerødmotorvejen s forlængelse den 6. juli 2024. Solen var næsten lige stået op, da den nordsjællandske familie tidligt om morgenen 6. juli 2024 kørte afsted mod en spontan ferie på Bornholm.

De nåede dog kun at køre en lille del af vejen, før de på Hillerødmotorvejens forlængelse blev ramt frontalt af en anden bil. Et kapløb, der kostede den 32-årige mand livet, men også forældreparret i familiens bil. De to børn på ni og 14 år på bagsædet overlevede begge, selvom de blev alvorligt tilskadekomne. Den 25-årige mand blev idømt ni måneders fængsel for med sin kørsel at have forvoldt fare for andre, selvom han kørte 100 meter bagved de to biler, da ulykken skete. Sagen blev anket og skal for landsretten i 2027. I løbet af den seneste måned har børnene og resten af deres familie kunnet læse om to alvorlige ulykker på den samme strækning. I et af tilfældene mistede to personer livet. Det løber os koldt ned ad ryggen, hver gang vi læser om det her, og det ripper op i alle sårene. Så sidder man og forestiller sig de opkald, som de pårørende skal have. De samme forfærdelige opkald, vi fik, fortæller børnenes moster, Ida Karlsen. Børnene bor i dag hos deres mormor, der efter en lang kamp købte forældrenes hus. De har det efter omstændighederne godt. Siden mistede en 19-årig kvinde livet i februar 2023, mens et forælderpar og en mand døde i en tragisk ulykke i juli 2024, da to mænd kørte ræs på forlængelsen og bragede frontalt ind i familiens bil. To børn overlevede. I slutningen af marts 2026 mistede to yderligere så livet. Optællingen viser dermed, at 18 personer har mistet livet på forlængelsen siden 1998. Der kan dog sagtens være flere, som B.T. ikke har fundet frem til. Det er fra politisk side besluttet, at en del af forlængelsen skal udvides til en 2+2-sporet motorvej, og det arbejde forventes at være færdigt i slutningen af 2027. B.T. har dog talt med flere kilder, der mener, at man bør lave nogle midlertidige sikkerhedsforanstaltninger allerede nu. De har betalt en højere pris end nogen af os andre. Det at miste sine forældre er der ingen, der bør gå igennem. Derfor tænker jeg også: Hvordan kan de her ulykker blive ved med at ske? siger Ida Karlsen. Forlængelsen, der går mellem Allerød og Hillerød, er en såkaldt 2+1-sporet vej, hvor der i den ene retning er to spor og den anden retning ét spor. Og det skifter så løbende gennem den mere end 13 kilometer lange strækning. I flere af ulykkerne er det beskrevet, hvordan de frontale sammenstød er sket, når en bilist - ofte i forbindelse med en overhaling - er havnet ovre i det modkørende spor. Derfor er Ida Karlsen og resten af familien også dybt skuffede over, at man fortsat ikke har gjort nok for at gøre vejen mere sikker. Efter ulykken valgte man at sætte hastighedsgrænsen ned til 80 km/t, men det er jo ikke nok. Prøv at kigge på Sverige – der har man sådan et midterautoværn. Hvorfor kan man ikke sætte sådan et op midlertidigt? spørger hun. Det er besluttet, at strækningen skal udvides til en reel motorvej, og det er et arbejde, som forventes fuldført i slutningen af 2027. Det er jo alt for lang tid, synes jeg. Nu er der to yderligere, der er omkommet, og så skal man vente halvandet år i gru for dem, der kører den vej. Det er ikke godt nok, siger hun. Flere borgmestre fra de omkringliggende kommuner har både efter ulykken i 2024 og efter de seneste ulykker i år rettet henvendelse til Vejdirektoratet for at få sikret vejen bedre. Senest har Vejdirektoratet så oplyst, at man i sensommeren vil ændre strækningen, så sporene ikke vil ændre sig løbende, men at der vil være ét spor i den nordlige retning og to spor i den sydlige. Det er en nem måde at komme uden om det på, og det er slet ikke tilstrækkeligt. Der vil stadig være folk i det ene spor, der overhaler og kommer ud i det modkørende spor. Hvad med det midterautoværn? spørger hun. Familien er dybt berørt af de gentagne ulykker på den frygtede strækning og kæmper for at finde ro, mens de navigerer i sorgen. Deres smerte forstærkes af nyhedsstrømmen, der bringer minder om deres egen tragedie og frygten for andre familier, der potentielt kan lide samme skæbne. De opfordrer indtrængende til øjeblikkelige og effektive sikkerhedsforanstaltninger, før den planlagte udvidelse til en motorvej er færdig. Denne udvidelse, der forventes at tage indtil slutningen af 2027, virker uendelig lang for dem, der lever med konsekvenserne af de fortsatte ulykker. Den nuværende løsning med skiftende antal spor ses som utilstrækkelig, og familien efterlyser mere drastiske tiltag som midlertidige autoværn for at forhindre yderligere tab af menneskeliv. Kampen for øget trafiksikkerhed på denne vej fortsætter, drevet af et dybt personligt tab og et brændende ønske om at forhindre lignende tragedier for andre





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sandra og 46 andre forældre har fået fjernet pynt fra deres børns gravsteder: 'Det er hjerteløst'Blomster, bamser og andre genstande blev i weekenden fjernet fra 47 børnegrave på Assistens Kirkegård i København. Borgmester vil have ændret reglerne.

Read more »

Tullberg svarer igen: Jeg er, som jeg er, men færre gule kort vil glæde familienFC Midtjyllands cheftræner, Mike Tullberg, adresserer den ophedede debat om hans mange gule kort. Han erkender, at antallet er for højt, men forsikrer samtidig om, at hans personlighed og passion forbliver uændret. Han reflekterer over, hvordan kritikken påvirker ham personligt og sportsligt.

Read more »

Johnny Reimars familie takker: 'Vi har været dybt berørte'Lotte Reimar deler opslag på vegne af familien.

Read more »

Efter alvorlige trafikulykker på omdiskuteret strækning: 'Vi kan ikke vente til sensommeren på handling'Vejdirektoratet indsats for at gøre Hillerødmotorvejens forlængelse mere sikker går ikke hurtigt nok, lyder det fra flere borgmestre.

Read more »

Krigen i Mellemøsten kan betyde brændstofmangel: Nu overvejer Norge særlige foranstaltningerNorges statsminister kalder situationen alvorlig, og derfor skal nordmænd planlægge deres beredskab.

Read more »

Deler billeder af de kongelige tvillinger før deres konfirmation | NyhederI morgen bliver kongeparrets tvillinger, prins Vincent og prinsesse Josephine, konfirmeret i Fredensborg Slotskirke.

Read more »