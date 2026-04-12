Trafikpropper i vente: Hillerød står over for udfordringer med stigende trafik

Hillerød Kommune forventer massive trafikale udfordringer i de kommende år, med forventet forlænget rejsetid og behov for strategiske løsninger.

Byen Hillerød står over for en potentiel trafikalt udfordrende fremtid. Væksten i boligbyggeri, etableringen af nye virksomheder og det kommende hospital forventes at lægge et markant pres på byens veje. Ifølge trafikplanlæggere kan det resultere i en fordobling af rejsetiden for selv korte afstande.

Thomas Pelle Hjorth, chefkonsulent og trafikplanlægger i Hillerød Kommune, udtaler, at beregninger indikerer, at det kan tage op til en hel time at tilbagelægge blot tre kilometer ind og ud af byen. Denne udvikling stiller krav til en proaktiv og langsigtet planlægning for at minimere trafikpropper og sikre en smidig mobilitet for byens borgere. Der er behov for at analysere og implementere løsninger, der kan håndtere den forventede trafikvækst på en effektiv måde, herunder overvejelser om alternative transportmidler, udvidelse af vejkapaciteten og optimering af trafikstyringssystemerne.\Udfordringerne i Hillerød afspejler en bredere tendens i mange byer, hvor byvækst og infrastrukturudvikling ikke altid følges ad. Traditionelle løsninger som udvidelse af veje er ofte vanskelige at gennemføre i gamle byer på grund af pladsbegrænsninger og modstand fra beboere. Samtidig er der et stigende fokus på bæredygtig transport, hvilket stiller nye krav til kommunerne. Implementering af chikaner og andre trafikdæmpende foranstaltninger uden samtidig at tilbyde alternative ruter kan forværre situationen og skabe frustration blandt bilisterne. En effektiv løsning kræver derfor en holistisk tilgang, der tager højde for både bilisters behov og de bredere mål for byudvikling og miljøbeskyttelse. Det er nødvendigt at finde en balance mellem at sikre god adgang til byen for erhvervslivet og bevare livskvaliteten for byens beboere.\For at imødegå de kommende trafikale udfordringer, bør kommunen overveje flere strategier. En mulighed er at genåbne og udvide Gamle Helsingevej som en ringrute for at aflaste centrum. Dette vil dog kræve en bro eller tunnel ved lokalbanen, hvilket kan være en omkostningstung og tidskrævende proces. En anden løsning kunne være at forbedre den offentlige transport, herunder en mulig ringbane eller letbane, der kan forbinde industriområderne og det nye hospital med S-togsstationen. Dette vil give borgerne et reelt alternativ til bilen og bidrage til at reducere trafikken. Desuden er det vigtigt at sikre, at der er gode forbindelser mellem boligområder, arbejdspladser og transportknudepunkter. En sådan tilgang vil kræve en bred involvering af interessenter, herunder borgere, erhvervslivet og trafikplanlæggere, for at sikre, at de valgte løsninger er både effektive og acceptable for alle parter. Det er essentielt at handle hurtigt og beslutsomt for at undgå trafikkaos og sikre en velfungerende og attraktiv by for fremtiden





Trafik Hillerød Infrastruktur Transport Byplanlægning

