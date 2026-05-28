Træn din opmærksomhedsmuskel: Forskning viser hvordan skolebørn kan blive bedre til at koncentrere sig

En ph.d.-undersøgelse med 32 klasser fra 18 skoler afslører, at målrettet træning af opmærksomhed forbedrer børns koncentration, selvkontrol og trivsel, samtidig med at der ses kønsforskelle i præstationerne.

Alle kæmper om din opmærksomhed - men du kan vinde kampen ved at styrke din såkaldte opmærksomhedsmuskel. I en tid, hvor smartphones, streamingtjenester og kunstig intelligens leverer information og underholdning med et enkelt tryk, bliver den mentale kapacitet til at holde fokus og filtrere distraktioner en værdifuld ressource.

Som en del af sin ph.d.-afhandling i psykologi har jeg sammen med 32 skoleklasser fra 18 forskellige folkeskoler undersøgt, hvordan målrettet træning kan forbedre børns evne til at koncentrere sig, håndtere impulser og skifte opmærksomhed mellem opgaver. Projektet, der kaldes "På sporet", består af ti lektioner fordelt på fem moduler, hver knyttet til et bogstav i det fiktive detektivnavn Sofus.

Modulerne fokuserer på strategiudvikling, overblik, fleksibilitet, udholdenhed og selvrefleksion, og de er designet til at sætte børns opmærksomhed på prøve gennem konkrete opgaver, der kræver både mental disciplin og kreativ problemløsning. De foreløbige resultater afslører flere interessante mønstre. For det første viser testene en kønsforskel, hvor pigerne i gennemsnit klarer sig bedre end drengene, selvom tidligere forskning har antydet, at der ikke er væsentlige forskelle i akademisk præstation mellem kønnene.

Lærerne rapporterer, at piger ofte udviser bedre selvkontrol og lettere kan tilpasse sig skolens strukturer, hvilket afspejles i deres koncentrationsevne. Derudover peger et kort spørgeskema om trivsel på, at de børn, som trives bedst i skolen, også har lettere ved at fokusere. Selvom projektet endnu ikke er fagfællebedømt, indikerer de indsamlede data, at regelmæssig træning af opmærksomheden kan blive en beskyttende faktor i pressede perioder, når eleverne skal håndtere både digitale og fysiske distraktioner.

Ud over klasselokalet har vi også udviklet supplerende materialer til lærere og pædagogisk personale. Sammen med forlaget Forstå har vi optaget en række podcasts, hvor forskere og erfarne praktikere diskuterer de typiske udfordringer i børns opmærksomhedsudvikling samt konkrete løsningsforslag. Resultatet af projektet vil blive fuldt afrapporteret i foråret 2026, når alle data fra elever, forældre og lærere er indsamlet og analyseret.

Indtil da kan foretagne anbefalinger allerede implementeres: spille brætspil sammen for at træne vedvarende fokus, dyrke kampsport, sanglege eller dans for at styrke regel- og bevægelsesforståelse, samt læse bøger eller artikler i fastsatte tidsintervaller uden afbrydelser. Disse aktiviteter giver børnene mulighed for selv at tage kontrollen over deres opmærksomhed og dermed modvirke den konstante påvirkning fra digitale platforme, der ofte er designet til at fastholde brugerne så længe som muligt





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Opmærksomhedstræning Koncentration Folkeskolen Psykologi Digital Distraktion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Effekten, der blev vækKronik. Selv succesfulde skoleindsatser mister hurtigt effekten i mødet med hverdagen, viser nyt dansk studie.

Read more »

Fem ud af 10 danskere bruger ikke nok solcremeEn ny undersøgelse viser, at mange danskere ikke følger anbefalingerne om at bruge solcreme med mindst faktor 30, hvilket kan have store konsekvenser for huden.

Read more »

Vingegaard viser stor sportsånd: Giver holdkammerat chanceløb i Giro d'ItaliaJonas Vingegaard, der dominerer årets Giro d'Italia med fire etape-sejre og en klar ledelse, har givet sin holdkammerat Davide Piganzoli tilladelse til at jage egne chancer. Italieneren roser den danske stjerne for hans uegennyttighed, mens Vingegaard fokuserer på at udnytte de resterende bjergetaper og potentielt hjælpe Piganzoli i kampen om den hvide trøje.

Read more »

SWEET-undersøgelse viser, at sødestoffer kan hjælpe med vægttabEn undersøgelse har vist, at hvis man erstatter sukker med sødestoffer, kan man bedre fastholde sit vægttab. Undersøgelsen omfattede 341 voksne med overvægt eller fedme.

Read more »