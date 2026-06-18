Toy Story 5: New Technology Threatens Leggedom, but Nostalgia Prevails

The fifth installment in the 'Toy Story' franchise explores the impact of technology on children's playtime, with the introduction of a tablet named 'Lilypad' that takes over Bolette's attention, causing her to prefer screen-based activities over traditional toys. Critics and parents discuss the generational shift in play and the potential consequences of screen addiction.

Det skabte kaos og forandring i magtdynamikken, da et nyt stykke batteridrevet legetøj i form af Buzz Lightyear landede på børneværelse i den første 'Toy Story'-film fra 1995.

Nu, mere end 30 år senere, er Woody, Buzz Lightyear og de andre venner tilbage. Og her er det en ny teknologi, der truer legetøjets eksistensgrundlag. Tableten 'Lilypad' er omdrejningspunktet i den femte film i 'Toy Story'-universet, der har premiere i dag, og som får flotte anmeldelser både- Det lyder irriterende som anmelder at sige det her, men den er mere aktuel end nogensinde, siger Jacob Hinchely, radiovært på P6 Beat og anmelder på podcasten Betacritic.

Skuespillerne Tom Hanks og Tim Allen lægger stemme til henholdsvis Woody og Buzz Lightyear, og det har de gjort i alle filmene siden 1995. (Foto: © Jack Taylor, Reuters/Ritzau Scanpix)I den femte film om legetøjets univers kommer skærmen ind i hjemmet som en gave til pigen Bolette. Forældrene er i tvivl, forstår man.

Men forklædt i et grønt frø-etui og med konstant stimuli tager 'Lilypad' al tiden fra otteårige Bolette, der ikke længere gider lege med cowboyen Woody - som nu har fået tyndere hår på toppen - astronauten Buzz Lightyear, cowgirlen Jessie, den nervøse grønne dinosaur Rex og de andre velkendte figurer. Egentlig synes Jacob Hinchely, at Pixar skulle være stoppet, mens legen var god, med Toy Story 3 fra 2010.

- Toy Story var afrundet perfekt med treeren som den perfekte trilogi. Der var ikke mere at fortælle, siger han. - Jeg blev påvirket og rørt af den, men der skal heller ikke meget til at røre sådan en mand som mig. Jeg kan tydeligt huske, at jeg har et kerneminde, fra da jeg voksede fra legetøjet, og det sad jeg og tænkte meget på i biografen, siger Jacob Hinchely.

- Og så tænkte jeg: 'Ej, det er fandme for dårligt, og når jeg får børn, så skal de ikke i nærheden af skærme'. Men jeg har ikke børn, så det er også nemt for mig at sige, siger han. Imran Rashid har skrevet flere bøger om skærmenes påvirkning af børn og mener, at filmen fortæller om det dilemma, forældre ofte står i, når det kommer til skærmene.

- Den viser, hvad der sker inde i et barns liv, hvor du går fra 0 til 100 på ingen tid, fordi, jamen, du kan ikke konkurrere med noget, der er hyper-stimulerende (en skærm, Mange af de velkendte figurer er tilbage i den nyeste film. (Foto: © © 2026 Disney/Pixar. )Imran Rashid mener, at 'Toy Story 5' kommer lidt for meget på bagkant af en diskussion om skærme, vi har haft længe.

-agtigt, hele den der måde at snakke om skærmen på. Det, vi alle burde snakke om i dag, det er jo AI og kunstig intelligens, siger han. Han mener dog også, at filmen viser, at der er et generationskløft i måden at lege på, hvor legetøjets dage på en eller anden måde er talte.

- Hvor det engang var menneskets fantasi, der skabte legoplevelsen, får du i dag serveret fantasi på dåse, hvor nogen har lagt en plan for, hvordan du skal lege, hvad du skal lege og hvilke oplevelser, du får. Det er nogle styrede oplevelser, hvor legens frie væsen: Det uforudsigelige og overraskende og hele sanseoplevelsen, er ændret, siger han om skærmenes påvirkning.

Jacob Hinchely håber, at de børn, der kommer ind i biografen eller ser filmen derhjemme, får lyst til at lege mere som i gamle dage.til nogle børn, når de sidder og ser den. Mit største ønske er, at børn kommer ud og siger ’nej, jeg vil ikke længere spille Roblox eller Fortnite', eller hvad det er, unge interesserer sig for, siger han.

- Min største frygt lige i øjeblikket er, at børns fantasi forsvinder, fordi vi udrydder barndommen, siger Jacob Hinchely. Der var mange forskellige gæster på den røde løber i LA til premieren. (Foto: © Chris Torres, EPA/Ritzau Scanpix





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