A tourist in Hawaii was filmed attempting to hit a monk seal with a large stone, sparking outrage and leading to the arrest of the tourist. The incident highlights the importance of protecting Hawaii's unique wildlife and the consequences of violating laws and regulations.

På Hawaii bliver de sjældne munkesæler ikke blot betragtet som vilde dyr. For mange lokale er de nærmest blevet symboler på øernes natur og noget, der værnes om med stor stolthed.

Derfor gik bølgerne højt, da en turist tidligere på måneden blev filmet i færd med at forsøge at ramme en kendt sæl med en stor sten ved kysten i Lahaina på Maui. Videooptagelserne spredte sig hurtigt på sociale medier og udløste voldsom vrede blandt lokalbefolkningen. Tidligere Zelenskyj-rådgiver bryder tavsheden med vilde påstande: ‘Han er ond, en diktator – og tager stoffer’ Kort efter episoden tog en lokal mand ifølge flere medier sagen i egen hånd og overfaldt turisten.

Samtidig blev myndighederne kontaktet, og nu er sagen endt hos føderale myndigheder i USA. Den 38-årige Igor Mykhaylovych Lytvynchuk fra Washington er nu blevet anholdt og sigtet for at have chikaneret og forsøgt at skade en truet hawaiiansk munkesæl. Ifølge de amerikanske myndigheder kastede han en stor sten mod sælens hoved i strid med både loven om truede arter og reglerne om beskyttelse af havpattedyr.

Ifølge en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden reagerede Lytvynchuk køligt, da lokale fortalte ham, at politiet var blevet kontaktet. Han skulle angiveligt have sagt, at han var ‘rig nok til at betale bøderne’





