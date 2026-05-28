Tourist Attractions and Social Media Influence in Copenhagen

The article discusses the popularity of tourist attractions in Copenhagen and the role of social media in influencing travel decisions. It highlights the impact of viral content and influencer recommendations on the popularity of restaurants and hidden gems in the city.

Folk står i kø foran Københavns ældste bageri Skt. Peders Bageri som er et af de populære bagerier i København blandt københavnere og turister. Vi prøver igen i morgen, siger en kvinde på engelsk til sin rejsemakker, inden de begge drejer om på hælen.

En lille hær på 25 mennesker med dukket nakke og praktiske sko har indtaget fortovet foran den algoritmevenlige café Atelier September i Indre By. Så tålmodighed er en dyd, hvis du vil have en bid. De venter på det samme; bjerget af pisket smør og friskbagt surdejsbrød. Meget få, hvis nogen, taler dansk.

Ikke alle er lige udholdende, men det er det polske ægtepar Natalia- og Carl Rostowska. De har fundet vej til caféen via en københavnsk madblogger, som har dedikeret sin profil til at give tips til turister.og har fulgt profilen siden, fordi vi skulle hertil på ferie. Vi skal helt sikkert have et stykke surdej med smør og en omelet. Den ser så god ud, siger Natalia, som er midt 30'erne og på rundrejse i flere europæiske byer.

Turister er en guldmine for restauranter. Faktisk kan mange beværtninger slet ikke løbe rundt, hvis ikke de får turisternes gunst. Det fylder rigtig meget hos restauratører, hvad der går viralt. For det er ubetalelig reklame.

Det er et tveægget sværd. For restauranterne har brug for trafikken, men det gør også, at alle løber i samme retning på samme tid, og så bliver de her 'hemmelige tips,' som alle gerne vil finde, lige det modsatte. Særligt københavnske beværtninger målretter sig efter at nå potentielle gæster gennem de sociale medier. Nogle restaurationer er vildt gode til det og indretter sig efter, at retterne skal tage sig godt ud på Instagram.

Man ved, at det har en kulturel valuta, og nogle er meget aggressive i at invitere influencere og madbloggere på besøg for at få fat i turisterne. Men det er mest effektivt, når det sker tilfældigt og organisk. Han husker særligt et tilfælde, hvor et sted blev voldsomt populært gennem en Instagram-video.

Da Dua Lipa var i København og delte de steder, hun havde været, blev et sted som Poulette på Nørrebro fuldstændig overrendt og er det stadig i sådan en grad, at man som lokal slet ikke har mulighed for at spise der. Dua Lipa har gjort kyllingesandwich fra Poulette særdeles populær med denne 'story' fra 2023.

Det ses også ved den populære kæde Andersen & Maillard, som er begunstiget af formiddagssol på en brostensbelagt gade knap 100 meter fra Kongens Nytorv. Det amerikanske par Rokelle- og Ricardo Cavero har fundet frem til bageriet gennem en kollega, der somme tider arbejder i København. Jeg kigger altid på Instagram. Og så spørger jeg en chatbot, siger Rokelle og suppleres af sin mand.

Vi forsøger at spørge de lokale, når vi er her, men ellers kigger vi på internettet efter madblogs og den slags, siger amerikansk-spanske Ricardo Cavero. De to par er ikke ene om at finde rejseanbefalinger på sociale medier. Carina Ren, som er turismeforsker ved Aalborg Universitet, fortæller, at turisters vaner er meget påvirkelige af, hvad der går viralt. Sociale medier betyder virkelig meget for vores valg, når vi rejser.

Vi kan se, at rejsende bliver inspireret på sociale medier af alt fra stemningen et sted til specifikke spisesteder som Noma til det at cykle. Vi rejser i mindre grad for at se Eiffeltårnet og søger i stedet specifikke kulturelle oplevelser som for eksempel mad, man har set på internettet. Her spiller influenter på Instagram og TikTok en afgørende rolle. Men det ændrer ikke på, at gastroturister allerhelst vil finde de skjulte perler.

Derfor spår chefredaktør Kristoffer Dahy Ernst, at man vil se en kontrareaktion. Jeg tror, der kommer en tendens til, at man ikke længere vil dele sine anbefalinger til hele verden og holder sine kort lidt tættere til kroppen, fordi man ikke vil have, at ens favoritsteder bliver overrendet af horder af turister





