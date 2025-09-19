Topsoes Herning Fabrik Mangler Første Ordre, Grøn BrintMarked Under Pres

Topsoe leveres med udfordringer i den nuværende grønne brint marked. Fabrikken i Herning står klar til produktion, men mangler ordrer. Brintmarkedet er under pres og har haft en lokal nedtur, hvilket näkyr i Topsoe's projekter.

Fabrikken Topsoe har etableret i Herning er i fuld gang med indkørings- og optimerings fasen. Fabrikken er principielt klar til at producere elektrolyseceller til kunderne, men mangler fortsat den første ordre. Markedet for grøn brint er øjeblikkeligt under press. Dette mærker Topsoe i form af udskudte projekter, og den største investering i USA til dato, en milliardfabrik i Virginia, er for nu blevet skudt til hjørne. Der er pga.

af usikkerhed i markedet gået noget af den energi ud af brintballonen, og de mange løfter og luftige ambitioner om projekter med grøn brint har vist sig ikke at have reel substans. Det er den virkelighed, som den danske elektrolyseproducent Topsoe i dag navigerer i, ifølge PtX direktør Kim Hedegaard. Han er ikke hemmelig for at tempoet i brint markedet er blevet betydelig lavere, og at det er udfordrende tider for den danske teknologigigant. Bruno fra Teknologiske Institut mener, at det er realistisk at forvente stigende kvalitet i brint projekterne nu, hvor de mere luftige ambitioner har givet tid til at realisere mere pragmatiske planer. Denne proces kan betyde en nye optimisme for den grønne brint i fremtiden.





ingdk / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Topsoe Grøn Brint Elektrolyse Fabrik Herning Brintmarked Udfordringer

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Alle tog aflyst på strækning: Genoptages tidligst torsdagAlle tog er i øjeblikket aflyst på strækningen mellem Struer og Herning. De begynder tidligst at rulle igen torsdag morgen.

Læs mere »

Politikere godkender ulovligt byggeri: - Der skal ikke være nogen, der får gode ideer af det herEt enigt udvalg i Herning Kommune har givet dispensation til et maskinhus, der i strid med reglerne blev opført for tæt på en gravhøj. Men sagen kommer ikke til at danne præcedens, lyder det.

Læs mere »

Topsoe-direktør nægter at kalde det en brintboble: Men »det ville være forkert at sige, at der er en spirende optimisme«Markedet for grøn brint er under pres. Det mærker man også i Topsoe, der er udfordret af udskudte projekter, og hvor den største investering i USA til dato – en milliardfabrik i Virginia – for nu er skudt til hjørne.

Læs mere »

På værkstedet i København løftede DSB sløret for Danmarks nye IC5-tog: Her er billederneDSB har modtaget det første IC5 ud af en ordre på over 150 spritnye elektriske togsæt. Ingeniøren var med, da det blev vist frem.

Læs mere »

Topsoe's Brintdrømme Under PresDen danske elektrolyseproducent Topsoe står overfor udfordringer på grund af et pressede brintmarked. Deres store milliardfabrik i Virginia er afbrudt, og den første ordre til deres nyopførte fabrik i Herning mangler stadig.

Læs mere »