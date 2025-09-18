Topsoe's Brintdrømme Under Pres

Den danske elektrolyseproducent Topsoe står overfor udfordringer på grund af et pressede brintmarked. Deres store milliardfabrik i Virginia er afbrudt, og den første ordre til deres nyopførte fabrik i Herning mangler stadig.

Topsoe 's elektrolysecellefabrik i Herning er i gang med en indkørings- og optimeringsfase. Fabrikken er teknisk klar til at producere elektrolyseceller til kunderne, men venter stadig på den første ordre. Markedet for grøn brint er under pres, og dette påvirker også Topsoe , som står overfor udskudte projekter. Den største investering i USA til dato - en milliardfabrik i Virginia - er for nu afbrudt.

Gassen er gået af brintballonen, og de mange løfter og luftige ambitioner om projekter med grøn brint har vist sig ikke at have gang på jord. Det er den virkelighed, som den danske elektrolyseproducent Topsoe i dag navigerer i, siger PtX-direktør Kim Hedegaard. Han er åben om, at tempoet i brintmarkedet er taget ud, og at det er udfordrende tider for den danske teknologigigant.Selvom situationen er presset, tror en del eksperter på at brintbranschen vil se en stigning i kvaliteten af projekter med tiden. Drømmene om offentlige milliarder til luftige projekter er ved at udbløse, og fokus vil muligvis skufte til mere realistiske og bæredygtige brintprojekter.





