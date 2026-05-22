Topscorerne når det gælder omstilling af bilparken til eldrevne køretøjer

Heine Sørensen, der bor i den lille flække Øster Svenstrup mellem Brovst og Ferritslev i Nordjylland, er blevet presset af de høje benzinpriser på en benzinslugeren. Han ser nu mulighederne for at kigge efter en afløser med en Volvo V60 hybrid fra 2021, da den er meget billigere i grønne ejerafgifter.

Høje benzinpriser få Heine Sørensen til at kigge efter alternativer til den benzinsluger, som koster 1000 kroner at fylde med benzin og 11.000 kr. om året i grønne ejerafgifter - det højeste niveau siden 2022, hvor prisen toppede på 18,39 kroner pr. liter i juni.

De høje priser har fået Heine Sørensen til at kigge efter en afløser for hans Volvo V70 fra 2008, da de senere år er blevet markant dyrere at eje en fossilbil, mens elbiler kun betaler en symbolsk grøn ejerafgift. Prissagerne skyldes blandt andet krigen i Iran, som har betydet en delvis lukning af Hormuzstrædet, der er et knudepunkt for transport af olie fra Golf-landene.

I april måned var 96 procent af alle solgte nye biler elbiler, hvilket gør Danmark sammen med Norge topscorerne, når det handler om omstilling af bilparken til eldrevne køretøjer





