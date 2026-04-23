Togulykke på Gribskovbanen: Hjemmeværnet afspærrer område i døgnets løb

En frontalkollision mellem to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland har resulteret i 18 tilskadekomne, hvoraf fem er alvorligt tilskadekomne. Hjemmeværnet afspærrer området frem til fredag for at muliggøre undersøgelser og bjærgning af togene. Havarikommissionen er involveret i efterforskningen.

En alvorlig togulykke har ramt Gribskovbanen i Nordsjælland torsdag morgen, og efterspillet fortsætter i døgnets løb. To tog kolliderede frontalt kort før klokken 06.30 på strækningen nord for Isterødvejen ved Hillerød, hvilket udløste en massiv redningsindsats.

I alt befandt der sig 37 personer i de to involverede tog, og desværre er 18 personer kommet til skade. Af disse er fem personer alvorligt tilskadekomne og modtager intensiv behandling. Redningsaktionen involverede et betydeligt antal ressourcer fra Region Hovedstadens Akutberedskab, herunder syv ambulancer, to akutbiler, to akutlægebiler, tre sygetransporter og en indsatsleder. Derudover var en redningshelikopter fra Forsvaret til stede for at sikre hurtig lægehjælp og transport af de tilskadekomne.

Politiet, brandvæsenet og sundhedsvæsenet har afsluttet deres arbejde på ulykkesstedet torsdag eftermiddag, men området forbliver afspærret af Hjemmeværnet frem til fredag, hvor der skal foretages grundige undersøgelser og togene skal bjærges. Vagtchef Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi forventer, at afspærringen vil være nødvendig i alle dagstimerne fredag, da arbejdet med at sikre ulykkesstedet og fjerne vragrester er omfattende og kræver tid.

Isterødvejen, en vigtig færdselsåre mellem Hørsholm og Hillerød, blev genåbnet torsdag eftermiddag, dog med undtagelse af afkørslen mod Kagerup, som fortsat er spærret. Ulykken har naturligt skabt stor bekymring og medfølelse, og der arbejdes intensivt på at fastslå årsagen til kollisionen. Politiet efterforsker sagen i samarbejde med Havarikommissionen, en uafhængig myndighed med ekspertise inden for jernbaneulykker.

Havarikommissionens opgave er at undersøge ulykker og hændelser inden for jernbanetransport for at identificere årsagerne og komme med anbefalinger til, hvordan lignende ulykker kan forebygges i fremtiden. Undersøgelserne vil omfatte en grundig gennemgang af alle relevante faktorer, herunder tekniske forhold vedrørende togene og signalanlægget, menneskelige faktorer som f.eks. førerens tilstand og overholdelse af sikkerhedsprocedurer, samt eventuelle eksterne forhold som f.eks. vejrforhold eller sporfejl.

Det er for tidligt at drage konklusioner om årsagen til ulykken, og Havarikommissionen vil foretage en grundig og objektiv undersøgelse for at afdække alle relevante omstændigheder. Fokus er nu på at sikre, at de tilskadekomne får den bedst mulige behandling og støtte, samt at give svar til de pårørende og offentligheden om, hvad der er sket.

Den omfattende redningsindsats og den efterfølgende afspærring af området vidner om alvoren af ulykken og den store indsats, der er blevet ydet for at håndtere situationen. Denne tragiske hændelse understreger vigtigheden af sikkerhed inden for jernbanetransport og behovet for løbende at forbedre sikkerhedsprocedurer og teknologier. Havarikommissionens arbejde er afgørende for at lære af ulykker og forebygge dem i fremtiden. Det er essentielt, at der investeres i vedligeholdelse af jernbanenettet, uddannelse af personale og implementering af moderne sikkerhedssystemer.

Derudover er det vigtigt at sikre, at der er en effektiv kommunikation mellem alle involverede parter, herunder togoperatører, infrastrukturforvaltere og myndigheder. Ulykken på Gribskovbanen vil uden tvivl føre til en grundig evaluering af sikkerheden på lokalbanen og potentielt også på andre jernbanestrækninger i Danmark. Det er afgørende, at der tages de nødvendige skridt for at sikre, at passagerer og personale kan rejse sikkert med tog.

De berørte lokalsamfund vil også mærke konsekvenserne af ulykken, og det er vigtigt at yde støtte og hjælp til dem, der er blevet påvirket. Gribskovbanen er en vigtig transportåre for mange pendlere og lokale beboere, og en langvarig afbrydelse af togtrafikken kan have betydelige konsekvenser for hverdagen. Derfor er det afgørende, at arbejdet med at genoprette togtrafikken på strækningen sker hurtigst muligt, samtidig med at sikkerheden er i højsædet





