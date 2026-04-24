Togulykke i Nordsjælland og politisk uro præger nyhedsbilledet

En alvorlig togulykke i Nordsjælland, faldende opbakning til Trump, og uro i Mellemøsten dominerer dagens nyheder. Læs om de seneste begivenheder i Danmark og verden.

Der er sket en alvorlig togulykke torsdag morgen på lokalbanen mellem Hillerød og Kagerup i Nordsjælland, hvor to tog er kollideret frontalt. Fire personer er meldt i kritisk tilstand, og politi, beredskab og redning er massivt til stede på stedet.

Ulykken har medført omfattende skader, og cheflæge Anders Damm-Hejmdal fra Hovedstadens Akutberedskab beskriver, at passagererne er blevet kastet rundt, hvilket resulterer i mange forskellige typer skader. Samtidig er der politisk uro på flere fronter. Opbakningen til USA's præsident Donald Trump er faldende og ligger nu under 40 procent i flere målinger, hvilket er det laveste niveau i hans præsidentperiode. Dette sker på baggrund af skarp kritik af Trumps beslutning om krigen mod Iran, og en åben konflikt med paven.

En meningsmåling viser, at kun 36 procent af amerikanerne støtter Trump. I mellemtiden er der også spekulationer om, hvorvidt Italien skal erstatte Iran ved VM, hvis Iran melder afbud, en idé der fremføres af Trumps ven, Paolo Zampolli. Krigen i Mellemøsten har desuden skabt usikkerhed på rentemarkedet, hvilket påvirker tusindvis af danske boligejere, der står over for refinansiering. Derudover viser nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, at flere danskere lider af søvnproblemer, hvor hver sjette er hårdt ramt.

I Storbritannien er premierminister Keir Starmer under pres på grund af udnævnelsen af Peter Mandelson som ambassadør til USA. På sportsfronten var OB's Jann-Fiete Arp rasende over at blive udskiftet i onsdagens kamp mod FCK, men cheftræner Alexander Zorniger mener ikke, han havde grund til at være utilfreds. En ny film om Michael Jackson møder kritik for ikke at adressere anklager om overgreb, mens en bror til et knivdræbt offer stiller spørgsmålstegn ved forklaringen om nødværge i en verserende sag.

Forskere har også observeret en voldelig udvikling blandt vilde chimpanser i Uganda, og TV 2's korrespondent Rasmus Tantholdt giver sit bud på situationen i Iran og mulighederne for en atomaftale. Endelig har Eurovision-deltageren Søren Torpegaard Lund modtaget hilsner fra dansktoppen i 'Go' morgen Danmark', og TV 2 Play viser et program om diagnoser og ensomhed





