Togulykke i Nordsjælland og politisk uro præger nyhedsbilledet

En alvorlig togulykke i Nordsjælland, faldende opbakning til Trump og andre internationale og danske nyheder.

Der er sket en alvorlig togulykke torsdag morgen på lokalbanen mellem Hillerød og Kagerup i Nordsjælland, hvor to tog er kollideret frontalt. Fire personer er meldt i kritisk tilstand, og politi, beredskab og redning er massivt til stede på stedet.

Ulykken har medført omfattende skader, og cheflæge Anders Damm-Hejmdal fra Hovedstadens Akutberedskab beskriver, at passagererne er blevet kastet rundt, hvilket resulterer i mange forskellige typer skader. Samtidig er der politisk uro på flere fronter. Opbakningen til den amerikanske præsident Donald Trump er faldende og ligger nu under 40 procent i flere målinger, hvilket er det laveste niveau målt i hans præsidentperiode. Dette sker på baggrund af skarp kritik af Trumps beslutning om krigen mod Iran.

En meningsmåling viser, at kun 36 procent af amerikanerne støtter Trump, hvilket er en historisk lav værdi. Derudover er der åben konflikt mellem Trump og paven, hvilket potentielt kan skade republikanerne inden midtvejsvalget. I Italien er der spekulationer om, at landet skal erstatte Iran ved VM, hvis Iran melder afbud, en idé der fremmes af Trumps ven Paolo Zampolli. Udover de internationale og politiske begivenheder er der også fokus på personlige historier og sundhed.

Mathias Johansen lever et isoleret liv med ensomhed, og hans historie undersøges i programmet 'Hvad foregår der?

' på TV 2 Play. Samtidig viser nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, at flere danskere lider af søvnproblemer, hvor hver sjette er hårdt ramt. I Uganda har forskere observeret en voldelig udvikling blandt vilde chimpanser, hvilket er dokumenteret i en ny videnskabelig artikel i tidsskriftet Science. Der er også kontroverser omkring en ny film om Michael Jackson, som kritiseres for ikke at adressere anklagerne om overgreb på børn, mens producer Remee Jackman mener, at filmen er vellykket.

I fodboldverdenen var OB's Jann-Fiete Arp rasende over at blive udskiftet i en kamp mod FCK, men cheftræner Alexander Zorniger mener ikke, at han havde grund til at være vred. Den økonomiske situation er også præget af usikkerhed, især i forhold til rentemarkedet, som er påvirket af krigen i Mellemøsten. Tusindvis af danske boligejere står over for refinansiering i april, og de skal træffe beslutninger om nye boliglån midt i den urolige situation.

I Storbritannien vakler premierminister Keir Starmer, primært på grund af udnævnelsen af Peter Mandelson som ambassadør til USA. Derudover er der spørgsmål om krigens afslutning i Iran og mulighederne for en atomaftale. TV 2-korrespondent Rasmus Tantholdt giver sine vurderinger af situationen. Endelig er der en sag om et knivdrab, hvor broren til offeret stiller spørgsmål ved forklaringen om nødværge, og en sag om en togulykke, hvor der er bekymring for, at en eventuel frikendelse vil skubbe grænserne i visse miljøer





