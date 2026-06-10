Togulykke fører til utilsigtet kapacitetsbelastning og passagerutilfredshed i Nordsjælland

Efter den alvorlige togulykke på Gribskovbanen i slutningen af april har operatøren Lokaltog indført en nødplan med færre afgange, hvilket har ført til overfyldte toge og utilfredshed blandt passagererne. En stamkørende på strækningen beskriver, hvordan togene er så overfyldte, at der ikke er plads til at bevæge sig, og cykler endda bliver stillet i døreåbningerne. Lokaltog erkender problemet og forklarer, at de ikke har ekstra vogne til rådighed og at togbusser muligvis ikke er et passende alternativ på grund af begrænset kapacitet og længere rejsetid. Selskabet understreger dog, at sikkerheden aldrig må kompromitteres, og det er personalets ansvar at sikre frie flugtveje.

Efter den alvorlige togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i slutningen af april, har Lokaltog , som ejer og driver togene i området, indført en nødplan . Det betyder, at passagererne lige nu oplever færre afgange end normalt på Frederiksværkbanen, Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen.

Lizette Fischer fra Helsinge kører stort set dagligt på strækningerne, og hun oplever den ene propfyldte togvogn efter den anden. - Jeg kan godt forstå, at man har indført timedrift efter ulykken, men jeg oplever nu en massiv menneskemængde, der skal med. Vi står som sild i en tønde, og det blokerer både gange og døre i togene, siger Lizette Fisher.

- Vi har jo set, at der kan ske en ulykke, men folk kan også blive dårlige i toget, og så er det ikke særlig komfortabelt, at man ikke kan bevæge sig i toget, siger hun. En cykel er sat i spænd på tværs af døren i en togvogn på strækningen mellem Gilleleje og Hillerød den 29. maj 2026.

(Foto: © Lizette Fischer)Hos Lokaltog kalder kommerciel- og kommunikationschef, Mette Berthelsen, Lizette Fischers oplevelse for utilfredsstillende og forklarer, at den hænger sammen med nødkøreplanen. - Vi har færre afgange og det betyder, at flere kunder og cykler skal ind på mindre plads, end de er vant til. Lizette Fischer har henvendt sig til Lokaltog for at høre, om der kan sættes flere vogne på togene eller indsættes togbusser.

- Vi har simpelthen ikke flere togvogne at køre med, og så overvejer vi selvfølgelig hele tiden, om togbusser kan være en mulighed. Men vores erfaring er, at togbusserne både er længere tid om at køre turen, og så har de også meget begrænset kapacitet til eksempelvis cykler og barnevogne, siger Mette Berthelsen. Er det godt nok, at passagerer oplever, at eksempelvis cykler bliver stillet på tværs af dørene, fordi der ikke er plads?

- Vi må aldrig gå på kompromis med sikkerheden, og derfor må der aldrig må være nogen eller noget, der blokerer for vores døre. Vi skal være sikre på, at der er frie flugtveje. Så hvis det er rigtigt, må jeg sige, at sådan skal det ikke være. Det er op til vores personale og lokomotivførerne at sikre, at det er der, siger Mette Berthelsen





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