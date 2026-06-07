Togtrafikken står stille mellem Ringsted og Slagelse på grund af nedreven køreledning

DSB forventer at kunne køre tog på strækningen igen fra klokken 18 søndag. Passagerer er blevet overflyttet til andre tog, men disse kører også ikke. Der er omfattende skader på kørestrømsanlægget ved Sorø.

Togtrafik ken mellem Ringsted og Slagelse står stille på grund af en nedreven køreledning . DSB forventer at kunne køre tog på strækningen igen fra klokken 18 søndag.

Passagerer er blevet overflyttet til andre tog, men disse kører også ikke. Der er omfattende skader på kørestrømsanlægget ved Sorø. Togene mellem Ringsted og Sorø holder stille, og det påvirker togtrafikken på tværs af landsdelene. DSB har svært ved at skaffe nok togbusser, og der er rift om dem på stationerne.

Banedanmark forventer at komme med en opdateret prognose omkring klokken 15.30. Der er også stor efterspørgsel på taxaer ved Ringsted Station og Slagelse Station





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Togtrafik Ringsted Slagelse Køreledning DSB Banedanmark

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