Togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted er aflyst på grund af omfattende skader. Den ukrainske landsholdsspiller Roman Yaremchuk takker det danske folk for den støtte, Ukraine har fået fra Danmark. Danmark møder netop Ukraine i en testkamp søndag.

Togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted er aflyst indtil klokken 6 i morgen tidligt på grund af omfattende skader . Det oplyser Banedanmark på X. Den ukrainske landsholdsspiller Roman Yaremchuk takker det danske folk for den støtte, Ukraine har fået fra Danmark.

Danmark møder netop Ukraine i en testkamp søndag. I slutningen af første halvleg af testkampen mellem Portugal og Chile endte en slåskamp med rødt kort til Rafael Leão og Ivan Roman. Da tidligere toppolitiker Henrik Sass Larsen fyldte 60 år, trykte flere medier et portræt. Men det burde ikke være bragt, fordi han er dømt i en kriminalsag, mener podcastvært.

Se mere i ugens udgave af Presselogen på TV 2 Play. Dronning Mary var på besøg til LykkeLigas sæsonafslutning i Boxen i Herning, hvor hun blandt andet spillede håndbold med børnene. Iben Bertelsen troede, at hun sammen med de resterende deltagere på slottet havde vundet 'Forræder - Ukendt grund'. Men hun hun tog grueligt fejl ved, da hun sad ved finalebordet.

Men hun opnåede, hvad hun ville, forklarer hun efterfølgende. Ordningen med klovnbulancen er et samarbejde med blandt andre Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland, som svar på et sundhedsvæsen i forandring, hvor flere børn behandles ambulant og i eget hjem. Flere tusinde albanere protesterer i hovedstaden Tirana om planerne for et luksusresort finanseret af Trumps svigersøns, Jared Kushners, investeringsfirma, Affinity Partners.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt fortæller i TV 2-magasinet 'Besserwisserne', hvordan kaffeklubberne i Socialdemokratiets Folketingsgruppe har skabt uro efter ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. Under finalen i 'Forræder - Ukendt grund' fik følelserne frit spil, efter et stort svigt mellem to af deltagerne. Men hvordan løste de konflikten? Hvis den overhovedet er blevet løst?

Den norske kronprinsesse, Mette-Marit, der lider af lungefibrose, skal have en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Udover kronprinsessen står otte andre nordmænd på listen over patienter, der kræver en transplantation for at overleve. Men kommer den kongelig titel med en fordel?

Vores reportere giver svaret. I programmet 'Højskolen' gav alle partilederne inden valget deres bud på, hvordan den kommende regeringen kom til at se ud. I 'Go' aften Live' tager Natasja Crone til Christiansborg for at bede nogle af partilederne om at åbne deres brev. Den danske mixed double med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje spillede sig i semifinalen ved Indonesia Open, selvom modstanderen Dechapol Puavaranukroh undervejs stressede spillet efter gult kort.

Fredag markeres grundlovsdag over hele landet, hvor flere fremmødte danskere gav udtryk for, hvad de mener, at regeringen især bør kigge på. Mona Juul (K) brugte sin grundlovstale på at sætte fokus på den offentlige samtale, og hvordan den i en tid med fake news, kunstig intelligens og stigende mistillid, er udfordret. Hun foreslår et skattefradrag for avisabonnementer. Lars Løkke Rasmussen bakkede op og brugte også grundlovsdag som anledning til at advare mod falske nyheder og misinformation på sociale medier.

Også Mette Frederiksen (S) er positiv overfor K's forslag. Donald Trump vil have sit ansigt på en dollarseddel i forbindelse med 250-året for USA's uafhængighed. Det møder stor kritik, og kan man bare som siddende præsident få sit ansigt på en dollarseddel? Se hele afsnittet af 'Kampen om USA' nedenfor





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