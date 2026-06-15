Togkollisionen den 23. april: Flere fejl før ulykken

En foreløbig rapport fra Havarikommissionen viser, at flere menneskelige og tekniske fejl førte til en togulykke med 75 og 60 km/t.

Tidligt torsdag morgen den 23. april kolliderede to tog med henholdsvis 75 og 60 km/t. Ulykken fandt sted på en strækning, hvor togene befandt sig på samme spor.

Den foreløbige rapport fra Havarikommissionen peger på, at der skete flere fejl forud for ulykken. Disse fejl omfatter både menneskelige og tekniske faktorer, som tilsammen førte til den fatale kollision. Togene var af forskellige typer, og det ene var på vej mod hovedbanegården, mens det andet forlod stationen. Passagererne oplevede et voldsomt sammenstød, og flere blev lettere kvæstet.

Redningsmandskab blev hurtigt tilkaldt, og de tilskadekomne blev bragt til nærliggende hospitaler. Havarikommissionen har siden ulykken arbejdet intensivt på at fastlægge de præcise omstændigheder. Man har gennemgået data fra togenes færdskrivere, tårnovervågning og kommunikation mellem lokomotivførere og trafikstyring. De foreløbige undersøgelser viser, at der var flere advarselssignaler, som ikke blev reageret på i tide.

Derudover var der problemer med signalsystemet, som ikke fungerede korrekt. Dette rejser spørgsmål om vedligeholdelsen af jernbaneinfrastrukturen og træningen af personalet. Ulykken har skabt stor opmærksomhed omkring sikkerheden på de danske jernbaner. Flere politikere har krævet en hurtig gennemgang af alle signalsystemer og en evaluering af de procedurer, der skal forhindre lignende hændelser.

Jernbaneselskabet har iværksat en intern undersøgelse, mens Havarikommissionen fortsætter sit arbejde. Der forventes en endelig rapport inden for de næste måneder, som vil indeholde anbefalinger til forbedringer. I mellemtiden er der indført ekstra sikkerhedsforanstaltninger på den pågældende strækning, herunder nedsat hastighed og hyppigere inspektioner. Konsekvenserne af ulykken mærkes fortsat, da togtrafikken har været påvirket i flere dage med forsinkelser og aflysninger.

Passagerer opfordres til at søge alternative transportmidler. Det er endnu uvist, hvornår normal trafik kan genoptages. Ulykken har også sat fokus på den teknologiske udvikling inden for jernbanesikkerhed. Eksperter peger på, at moderne systemer som automatisk togstop (ATC) og fjernovervågning kunne have forhindret kollisionen.

Der diskuteres nu, om der skal investeres i opgraderede systemer på tværs af hele nettet. Samtidig understreger fagfolk vigtigheden af en stærk sikkerhedskultur, hvor rapportering af fejl og næsten-hændelser prioriteres. Ulykken den 23. april er en af de alvorligste i nyere tid og minder om, at selv små fejl kan få store konsekvenser. Havarikommissionens endelige rapport vil forhåbentlig give svar, som kan gøre jernbanerne sikrere for alle





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