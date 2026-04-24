Togkollision ved Hillerød: Sikkerhed på regionale baner i fokus

En togulykke ved Hillerød, hvor to tog kolliderede, har sat fokus på sikkerheden på regionale baner og manglen på automatiske togkontrolsystemer. Undersøgelsen er i gang for at fastslå årsagen.

Torsdag den 23. april 2026 skete der en alvorlig togulykke mellem Hillerød og Kagerup ved Isterødvejen, hvor to tog kolliderede. Uheldet rejser spørgsmål om sikkerheden på Gribskovbanen og andre regionale strækninger, hvor der ikke er installeret automatiske togkontrolsystemer som ATP eller ATC .

Mellem 2020 og 2025 er der registreret 39 tilfælde af, at tog har passeret signaler uden tilladelse på den pågældende bane, hvoraf halvdelen skete umiddelbart efter afgang fra station. Dette indikerer potentielle problemer med enten lokomotivførernes overholdelse af signalerne eller fejl i selve signalgivningen. Selvom det er havarikommissionen, der skal fastslå den præcise årsag, peger eksperter på, at manglen på et automatisk togkontrolsystem øger risikoen for menneskelige fejl.

ATP-systemet, som automatisk standser toget ved rødt lys, er ikke implementeret på Gribskovbanen, i modsætning til mange jyske strækninger, hvor staten har finansieret installationen efter tidligere ulykker. Spørgsmålet er nu, hvorfor Gribskovbanen ikke har benyttet sig af muligheden for at få etableret et sådant system. Ulykken understreger forskellen i sikkerhedsniveauet mellem hovedbanenettet, hvor ATP/ATC-systemer er udbredte, og de regionale strækninger, hvor sikkerheden i højere grad afhænger af lokomotivførernes opmærksomhed og korrekt signalfortolkning.

Et fungerende signalsystem er afgørende for at sikre, at togene kan passere hinanden sikkert på stationerne, og at lokomotivførere ikke passerer stationer, hvor de skal møde modgående tog. Havarikommissionen vil nu indsamle data fra togene og signalsystemet samt afhøre de involverede parter – lokomotivførerne og stationsbestyreren – for at fastslå årsagen til ulykken. Undersøgelsen forventes at tage et halvt til et helt år på grund af kompleksiteten og omfanget af de nødvendige tests og analyser.

Diskussionen har også rejst spørgsmål om finansieringen af sikkerhedsopgraderinger på regionalbanerne, hvor regionerne ofte har svært ved at finde midler til at implementere nye systemer, da de ikke må opkræve skatter og staten ikke vil bidrage. Alternativer til de ældre ATP/ATC-systemer, som er svære at vedligeholde, er blevet foreslået, herunder brugen af eurobaliser foran signalerne, der kommunikerer signalinformationen direkte til togets ETCS-udstyr. Mange tog er allerede udstyret med ETCS, hvilket gør denne løsning relativt omkostningseffektiv.

Det er dog påfaldende, at mens næsten alle jyske strækninger er dækket af ETCS, er der kun få på Sjælland. Denne forskel skyldes primært, at Banedanmark, som ejer de fleste jyske strækninger, har investeret i ETCS, mens de regionale baner ikke er omfattet af dette program.

Uanset årsagen til ulykken, understreger hændelsen behovet for en grundig gennemgang af sikkerheden på alle regionale strækninger og en vurdering af, hvordan man bedst kan implementere moderne togkontrolsystemer for at minimere risikoen for fremtidige ulykker. Det er vigtigt at huske, at årsagen til ulykken endnu ikke er fastlagt, og at spekulationer om signalforbikørsler bør afventes til havarikommissionens rapport foreligger





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Togkollision ved Hillerød: Sikkerhed på Gribskovbanen i fokusTo tog kolliderede torsdag den 23. april 2026 ved Isterødvejen mellem Hillerød og Kagerup. Ulykken sætter fokus på sikkerheden på Gribskovbanen og manglen på moderne sikkerhedssystemer.

Read more »

Togkollision ved Isterødvejen – usikkerhed om årsagTo tog er kollideret mellem Hillerød og Kagerup. Undersøgelser skal afgøre årsagen, men tidligere signalfejl på strækningen rejser spørgsmål om ansvar og behovet for et automatisk togkontrolsystem (ATP).

Read more »

Togkollision ved Isterødvejen: Flere kritisk såredeTo lokaltog kolliderede torsdag morgen ved Isterødvejen mellem Hillerød og Gilleleje. 17 personer er blevet behandlet, heraf fem i kritisk tilstand. Der var 38 personer ombord på togene.

Read more »

Togkollision i Nordsjælland undersøges – flere kritisk tilstandHavarikommissionen og politiet undersøger årsagen til togkollisionen i Nordsjælland. Eksperter peger på mulig personlig fejl eller signalfejl. Over 40 gange siden 2020 er tog kørt over for rødt på Lokaltogs strækninger, hvilket rejser spørgsmål om automatisk togstop.

Read more »

Togkollision ved Hillerød: Sikkerhed på Gribskovbanen under lupTo tog kolliderede torsdag den 23. april 2026 mellem Hillerød og Kagerup. Ulykken rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden på Gribskovbanen og manglen på et automatisk togkontrolsystem.

Read more »

Togkollision i Nordsjælland undersøges – Ekspert peger på mulig årsagHavarikommissionen og politiet undersøger årsagen til togkollisionen i Nordsjælland. En ekspert mener, at en menneskelig fejl eller fejl i signalanlægget er de mest sandsynlige årsager. Over 40 gange siden 2020 er tog kørt over for rødt på Lokaltogs strækninger, hvilket rejser spørgsmål om sikkerheden og behovet for automatisk togstop.

Read more »