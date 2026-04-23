Togkollision ved Hillerød: Sikkerhed på Gribskovbanen under lup

To tog kolliderede torsdag den 23. april 2026 mellem Hillerød og Kagerup. Ulykken rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden på Gribskovbanen og manglen på et automatisk togkontrolsystem.

En alvorlig togulykke fandt sted torsdag den 23. april 2026 mellem Hillerød og Kagerup ved Isterødvejen, hvor to tog kolliderede. Hændelsen rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden på Gribskovbanen , især i lyset af at der mellem 2020 og 2025 er registreret 39 tilfælde af tog, der har passeret signaler uden tilladelse på den samme strækning.

Halvdelen af disse hændelser skete umiddelbart efter afgang fra en station, hvilket indikerer potentielle problemer med signalgivningen eller lokomotivførernes overholdelse af signaler. Selvom det er havarikommissionen, der i sidste ende vil fastslå den præcise årsag, peger foreløbige undersøgelser på muligheden for signalfejl eller menneskelige fejl. Det er afgørende at undersøge, om lokomotivføreren bærer det fulde ansvar, eller om der er systemiske problemer med signaleringen, der bidrog til ulykken.

Et centralt aspekt af sikkerheden på Gribskovbanen er manglen på et automatisk togkontrolsystem (ATP). ATP-systemet, som er standard på mange andre regionale strækninger og hele hovedbanenettet, ville automatisk standse et tog, hvis det passerer et rødt signal. Fraværet af dette system på Gribskovbanen betyder, at lokomotivføreren er fuldt ansvarlig for at overholde signalerne, og at der ikke er en automatisk sikkerhedsmekanisme til at forhindre ulykker.

Dette rejser spørgsmålet om, hvorfor Gribskovbanen ikke har implementeret et ATP-system, især i betragtning af at staten har finansieret implementeringen af sådanne systemer på andre strækninger efter tidligere ulykker. Det er essentielt at undersøge, om Gribskovbanen har ansøgt om midler til et ATP-system, og hvorfor en sådan ansøgning eventuelt er blevet afvist. Sikkerheden afhænger af både lokomotivførernes evne til at læse og reagere på signaler og et velfungerende signalsystem, der regulerer trafikken på strækningen.

Havariundersøgelsen vil omfatte en grundig analyse af data fra togene og signalsystemet, samt afhøringer af de involverede lokomotivførere og stationsbestyreren. Undersøgelsen forventes at tage et halvt til et helt år, da den kræver omfattende undersøgelser og tests. Diskussionen har også berørt tidligere hændelser, herunder en nær-kollision på Nærumbanen i 2021, hvor et sporskifte blev tvunget åbent, og et tog forlod en station uden at vente på modkørende tog.

Denne hændelse understreger vigtigheden af manuel intervention og overvågning, selv når der er en vis form for instrumentering til stede. Det er afgørende at lære af tidligere hændelser og implementere foranstaltninger for at forhindre lignende ulykker i fremtiden. Ulykken på Gribskovbanen understreger behovet for en grundig gennemgang af sikkerhedsprocedurer og investeringer i moderne sikkerhedsteknologi på alle regionale jernbanestrækninger





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frontalkollision mellem lokaltog ved HillerødTo lokaltog kolliderede frontalt mellem Hillerød og Gilleleje. 17 personer er tilset, hvoraf fire er i kritisk tilstand. Redningsberedskabet er massivt til stede. Togtrafikken er indstillet på ubestemt tid.

Read more »

Read more »

Read more »

Togkollision ved Isterødvejen: Flere kritisk såredeTo lokaltog kolliderede torsdag morgen ved Isterødvejen mellem Hillerød og Gilleleje. 17 personer er blevet behandlet, heraf fem i kritisk tilstand. Der var 38 personer ombord på togene.

Read more »

Alvorlig togulykke på Gribskovbanen: 17 tilskadekomne, fem i kritisk tilstandTo tog kolliderede frontalt på Gribskovbanen nær Kragerup Station i Nordsjælland. 17 personer er kommet til skade, hvoraf fem er i kritisk tilstand. Myndighederne efterforsker årsagen til ulykken.

Read more »

Togkollision i Nordsjælland undersøges – flere kritisk tilstandHavarikommissionen og politiet undersøger årsagen til togkollisionen i Nordsjælland. Eksperter peger på mulig personlig fejl eller signalfejl. Over 40 gange siden 2020 er tog kørt over for rødt på Lokaltogs strækninger, hvilket rejser spørgsmål om automatisk togstop.

Read more »