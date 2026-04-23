Togkollision ved Hillerød: Sikkerhed på Gribskovbanen i fokus

To tog kolliderede torsdag den 23. april 2026 ved Isterødvejen mellem Hillerød og Kagerup. Ulykken sætter fokus på sikkerheden på Gribskovbanen og manglen på moderne sikkerhedssystemer.

En alvorlig togulykke fandt sted torsdag den 23. april 2026 mellem Hillerød og Kagerup ved Isterødvejen, hvor to tog kolliderede. Hændelsen rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden på Gribskovbanen og manglen på moderne sikkerhedssystemer som ATP (Automatic Train Protection).

Undersøgelser viser, at der i perioden 2020 til 2025 har været 39 tilfælde af, at tog har passeret signaler uden tilladelse på den pågældende strækning, hvoraf halvdelen skete umiddelbart efter afgang fra station. Dette indikerer potentielle problemer med både lokomotivførernes overholdelse af signaler og selve signalanlæggenes funktion. Det er afgørende at fastslå, om ulykken skyldes menneskelige fejl, tekniske problemer med signaleringen eller en kombination heraf. Et centralt problem er fraværet af et ATP-system på Gribskovbanen.

ATP er et automatisk togkontrolsystem, der automatisk standser toget, hvis det passerer et rødt signal. På denne strækning er man i stedet afhængig af et rent signalsystem og lokomotivførernes evne til at aflæse og reagere på signalerne. Dette øger risikoen for menneskelige fejl og potentielle ulykker. Sammenlignet med hovedbanenettet, hvor ATP/ATC-systemer er udbredte og forhindrer tog i at passere et stopsignal, er Gribskovbanen markant mere sårbar.

Der har tidligere været politisk beslutning om at implementere ATP-systemer på regionale strækninger efter en tidligere ulykke, men det er tilsyneladende ikke blevet gjort på Gribskovbanen. Dette rejser spørgsmål om, hvorfor Gribskovbanen ikke har benyttet sig af de tilgængelige midler til at opgradere sikkerheden. Havariundersøgelsen, som forventes at tage et halvt til et helt år, vil omfatte indsamling af data fra togene og signalsystemet, samt afhøring af de involverede lokomotivførere og stationsbestyreren.

Udover de tekniske aspekter, rejser ulykken også spørgsmål om kommunikation og ansvar. Eksempelvis kritiseres den lokale borgmesters hurtige udmeldinger på Facebook, før der var et fuldt overblik over situationen, for at have spredt misvisende information. Der er behov for en grundig evaluering af sikkerhedsprocedurerne på Gribskovbanen, herunder overvejelser om alternative sikkerhedsforanstaltninger, såsom et tokensystem på strækninger uden ATP/ATC. Endelig er der spørgsmål om Jernbanetilsynets rolle i at sikre, at sikkerhedsstandarderne overholdes





