Togkollision syd for Bedford efterlader én død og hundredevis sårede

En alvorlig togulykke er sket syd for Bedford, hvor to tog fra East Midlands Railway er kørt sammen. En person har mistet livet, og over hundre firelvå personer er såret i forskellige grader. En stor redningsaktion er iværksat, og togfarten mellem Luton og Bedford er midlertidigt standset.

Én person er omkommet, og flere andre er såret , efter at to tog er stødt sammen syd for byen Bedford , som ligger omkring 90 kilometer nord for London.

Det oplyserDer er tale om to tog fra East Midlands Railway. De to tog var på vej mod London, da det ene kørte op bag i det andet. Ifølge politiet fandt ulykken sted omkring klokken 17.15 fredag lokal tid, hvorefter en større redningsaktion blev sat igang på stedet.

- Vi arbejder på hurtigst muligt at finde ud af, hvad der præcis er sket, og vi vil komme med flere informationer, så snart det er muligt, udtaler vicepolitidirektør Stuart Cundy i erklæringen. Ifølge ambulancetjenesten i det østlige England, har 11 personer pådraget sig "meget alvorlige kvæstelser", 22 er alvorligt såret, og yderligere 56 har mindre kvæstelser. - Vi sendte et stort antal ressourcer til stedet, herunder mere end 20 ambulancer, specialiserede indsatsteams til farlige områder og seks luftambulancer.

Alle patienter med de mest alvorlige skader er nu blevet kørt fra stedet til hospitalet, oplyser ambulancetjenesten iDen britiske premierminister, Keir Starmer, har reageret på sammenstødet mellem de to tog i et opslag på- Først og fremmest går mine tanker til familien til den person, der desværre har mistet livet, og til dem, der er blevet alvorligt såret, skriver Starmer. - Jeg er taknemmelig for redningstjenesternes hurtige indsats i forbindelse med denne tragiske hændelse.

Kollisionen betyder, at der i øjeblikket ikke kører tog mellem Luton og Bedford, oplyser jernbaneselskabet Thameslink





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Togkollision Bedford East Midlands Railway Ulykke Redningsaktion Død Såret Keir Starmer Thameslink Jernbane

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frivillige skaber skolesikkerhed i Skjern efter skolereformEfter en skolesammenlægning i Skjern skal mange børne nu cykle længere til skole og krydse farlige veje. Lokale frivillige har som reaktion dannet en voksenskolepatrulje for at sikre børnenes passage. Kommunen har også sat 15 millioner kroner af til at forbedre trafiksikkerheden på skolevejene, hvilket har øget trygheden blandt forældre. En anden lokal begivenhed om et kirkebrud understreger behovet for fællesskab og sikkerhed i byen.

Read more »

Iran-støttede Hizbollah-milits angriber Israel efter fredsaftale med USADonald Trump's attempt to conclude peace with Iran is overshadowed by escalating tensions between Israel and the Iran-backed Hizbollah militia. The Middle East has its own logic, with periods of peace followed by periods of war. After the US-Iran peace agreement was signed on Thursday, Israeli Defense Minister Ben Gvir threatened to 'burn' Lebanon, following the deaths of four Israeli soldiers in Lebanon during a military operation against Hizbollah. The development indicates that Iran is playing a double game, simultaneously negotiating a peace agreement with the US and insisting on Lebanon's inclusion in it, while Hizbollah continues to attack the Israeli military in Lebanon. The agreement is fragile because Israel has not signed it, and Iran has been fueling proxy wars against Israel through the Hezbollah militia, which has a base in Lebanon. Iran finances and arms the terrorist movement, but the Middle East correspondent, Jotam Confino, does not believe Iran is directly involved in the current attacks. He believes it is unlikely that Hezbollah would act on its own. Israel is seeking an excuse to take a hard line against Hezbollah, and when four soldiers were killed, Israel knew that Donald Trump would not stand in the way of a response. Israel's opposition to the US-Iran peace agreement is strong, as Iran remains a threat to Israel as long as the mullah regime is in power.

Read more »

Død og flere såret efter togkollision syd for Bedford i StorbritannienEn død og over hundrede sårede efter en kollision mellem to togforsøgte i Storbritannien. Ambulancetjenesten har constateret alvorlige kvæstelser, og redningsaktionen er igang. Togtrafikken er standset.

Read more »