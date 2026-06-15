Togkollision i Storkøbenhavn: Flere fejl førte til ulykke

En foreløbig rapport fra Havarikommissionen peger på flere fejl forud for kollisionen mellem to tog torsdag morgen den 23. april, hvor togene kørte med henholdsvis 75 og 60 km/t. Rapporten afslører både menneskelige og tekniske svigt.

Tidligt torsdag morgen den 23. april kolliderede to tog på en jernbanestrækning i Storkøbenhavn. De to tog, der kom kørende mod hinanden, havde hastigheder på henholdsvis 75 og 60 km/t ved sammenstødet.

Ulykken skete på en strækning, hvor der normalt er automatisk togkontrol, men ifølge foreløbige undersøgelser fra Havarikommissionen var der flere svigt i sikkerhedssystemerne. Havarikommissionens rapport peger på, at både menneskelige fejl og tekniske manglede var medvirkende til kollisionen. Blandt andet havde et af togene overset et rødt signal, mens det andet togs fører ikke reagerede i tide. Derudover viste det sig, at nødbremsesystemet ikke fungerede optimalt, hvilket forværrede situationen.

Ulykken førte til store forsinkelser i S-togsdriften og har rejst spørgsmål om sikkerheden på de danske jernbaner. Efter ulykken har Havarikommissionen iværksat en omfattende undersøgelse for at kortlægge alle omstændigheder. Rapporten forventes at komme med anbefalinger til forbedringer, der kan forhindre lignende hændelser i fremtiden. Banedanmark har allerede indledt et tilsyn med de involverede strækninger og signalanlæg.

Passagerer i de to tog slap med mindre skader, men hændelsen har skabt bekymring blandt pendlere og eksperter, der efterlyser skærpede sikkerhedsprocedurer. Det er tredje gang på fem år, at der sker en alvorlig kollision i det danske jernbanenet, hvilket understreger behovet for en grundig gennemgang af hele systemet. Havarikommissionen forventer at offentliggøre den endelige rapport inden for de næste tre måneder, og den vil blive fulgt nøje af både trafikmyndigheder og jernbaneoperatører





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