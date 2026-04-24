Togkollision i Nordsjælland: Undersøgelse i gang og krav om automatisk togstop

En togkollision i Nordsjælland har udløst en undersøgelse af årsagen og en debat om sikkerheden på lokalbaner. Eksperter efterlyser automatisk togstop for at forhindre lignende ulykker.

En togkollision i Nordsjælland torsdag morgen har sat gang i en undersøgelse af årsagen, ledet af Havari kommissionen og politiet. Eksperter peger på enten menneskelige fejl eller tekniske svigt i signalanlægget som mulige årsager.

Bekymringen er stor, da der siden 2020 er registreret over 40 tilfælde af tog, der har kørt over for rødt lys på Lokaltogs strækninger, og flere af disse episoder har været tæt på at resultere i alvorlige ulykker. En ekspert argumenterer for, at lokalbaner bør udstyres med automatisk togstop (ATS) for at forhindre gentagelser. Problemet er særligt relevant for lokalbaner, som ofte ikke er udstyret med de nyeste sikkerhedssystemer som ERTMS eller ETCS, der findes på større strækninger.

Selvom mange Lokaltog allerede har ETCS ombordudstyr, gælder dette ikke for alle lokalbaner, hvilket skaber en sårbarhed. Der er behov for en løsning, der opfylder høje sikkerhedsstandarder (SIL 3 eller SIL 4) til en pris, som lokalbanerne har råd til. Diskussionen omfatter forskellige tekniske løsninger, herunder brugen af baliser og ombygning af fjernstyringscentraler. Nogle foreslår endda brugen af mobiltelefoner med sikkerhedsapps, men eksperter advarer mod falsk sikkerhed og understreger behovet for robuste, dedikerede systemer.

Debatten berører også spørgsmålet om omkostningseffektivitet og innovation inden for jernbaneteknologi. Der er en kritik af tendensen til overdesignede systemer, der er dyre og komplekse. Nogle ingeniører argumenterer for, at der findes simple, effektive og utraditionelle løsninger, der kan opfylde sikkerhedskravene til en lavere pris. Eksempler på sådanne løsninger inkluderer feltbus Max-i, der er designet til jernbaneformål og lever op til SIL 3 uden yderligere lag.

Der er en opfordring til danske ingeniører om at tænke kreativt og udvikle innovative løsninger, der kan konkurrere med de traditionelle, ofte dyrere, metoder, der domineres af internationale producenter. Det understreges, at danske ingeniørers evne til at innovere er afgørende for at bevare konkurrenceevnen og sikre en sikker og effektiv jernbaneinfrastruktur





