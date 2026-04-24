Togkollision i Nordsjælland: Undersøgelse i gang og debat om fremtidssikring af lokalbaner

En togkollision i Nordsjælland har udløst en undersøgelse af årsagerne og en debat om, hvordan man bedst sikrer lokalbanerne mod lignende hændelser. Eksperter foreslår forskellige løsninger, fra automatisk togstop til eftermontering af baliser og brug af 5G-teknologi.

En togkollision i Nordsjælland torsdag morgen har sat gang i en undersøgelse af årsagerne, ledet af Havarikommissionen og politiet. Eksperter peger på enten menneskelige fejl eller tekniske svigt i signalanlæggene som mulige årsager.

Bekymringen er stor, da der siden 2020 er registreret over 40 tilfælde af tog, der har kørt over for rødt lys på Lokaltogs strækninger, og flere af disse episoder har været tæt på at resultere i alvorlige ulykker. En ekspert argumenterer for, at lokalbaner bør udstyres med automatisk togstop for at forhindre gentagelser. Debatten raser om den mest effektive og omkostningseffektive løsning.

Mens en fuld omstilling til ETCS level 2 med nye sikringsanlæg og GSM-R kommunikationsudstyr ville være dyr, foreslås det at eftermontere eksisterende anlæg med baliser, der aflæser signalernes status og overfører informationen til toget. Dette ville være en simplere og billigere løsning, der potentielt kan opnås med EU-midler. Alternativt foreslås det at droppe GSM-R og benytte kommercielt 5G, da mange tog allerede er udstyret med ERTMS moduler, der er kompatible med denne teknologi.

En anden løsning, ERTMS Regional, er allerede testet i Sverige og tilbyder en forenklet version af ERTMS med færre akseltællere og begrænset GSM-R dækning. Kritikere påpeger, at ingeniører ofte har en tendens til at overkomplicere løsninger, hvilket resulterer i dyre og uimplementerbare systemer. Der er også forslag om, at lokoførere selv kan implementere en løsning på deres private mobiltelefoner, uden om ledelsen og myndighederne, hvilket rejser spørgsmål om sikkerhed og godkendelse.

Diskussionen understreger behovet for at finde en balance mellem sikkerhed, omkostninger og implementeringshastighed. Det eksisterende danske ATC-system anses for forældet og svært at vedligeholde, især i betragtning af at mange tog allerede har ETCS-udstyr. En simpel eftermontering af baliser kan potentielt give en betydelig sikkerhedsforbedring uden at kræve omfattende ændringer af den eksisterende infrastruktur. Det er afgørende at udnytte de teknologier, der allerede er tilgængelige, og at undgå unødvendig udvikling af nye systemer.

Fokus bør være på at implementere løsninger, der er både effektive og realistiske, og som kan bidrage til at forhindre fremtidige togulykker. Sikkerheden skal altid være førsteprioritet, men det er også vigtigt at tage hensyn til de økonomiske og praktiske aspekter af implementeringen





