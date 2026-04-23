Togkollision i Nordsjælland: Undersøgelse i gang – Eksperter peger på menneskelige fejl eller signalfejl

En togulykke i Nordsjælland har sat fokus på sikkerheden på lokale togstrækninger. Havarikommissionen undersøger årsagerne, mens eksperter efterlyser automatisk togstop og opgradering af signalsystemer.

En alvorlig togulykke fandt sted torsdag morgen i Nordsjælland , hvor to tog kolliderede. Havarikommission en og politiet er nu i gang med en grundig undersøgelse for at fastslå de præcise årsager til sammenstødet.

Eksperter peger på muligheden for enten menneskelige fejl eller tekniske svigt i signalsystemet som de mest sandsynlige årsager. Uheldet rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden på lokale togstrækninger, hvor der ifølge oplysninger fra Ingeniøren er registreret over 40 tilfælde siden 2020, hvor tog er kørt over for rødt lys. Flere af disse episoder har været tæt på at resultere i lignende alvorlige hændelser som den, der fandt sted torsdag.

Eksperter argumenterer for, at lokalbaner bør udstyres med automatisk togstop (ATS) for at forhindre fremtidige ulykker. ATS er et sikkerhedssystem, der automatisk bremser toget, hvis føreren ikke reagerer på et rødt signal. Implementeringen af ATS vil kræve betydelige investeringer i opgradering af den eksisterende infrastruktur. Diskussionen om finansiering af disse opgraderinger er også relevant, idet der antydes, at der ofte afsættes midler til en konto, som langsomt akkumulerer til det beregnede beløb for den forventede levetid af det gamle anlæg.

Problemet opstår, når den beregnede dato for udskiftning endnu ikke er nået, og der derfor ikke er tilstrækkelige midler til rådighed. En positiv udvikling er, at mange privatbanetog allerede er udstyret med ERTMS (European Rail Traffic Management System), hvilket letter integrationen med Bane Danmarks strækninger. Fokus ligger nu på at opgradere de resterende strækninger og sikre, at nye tog som standard leveres med ERTMS. Uheldet har også sat fokus på kommunikationen mellem togførere og kontrolcentralen.

Der er tegn på, at togradioen, som benyttes til denne kommunikation, er ved at blive opgraderet til nyere mobilteknologi, der erstatter det ældre GSM-system. Denne opgradering er afgørende for at sikre en pålidelig og sikker kommunikation, især i forbindelse med implementeringen af ERTMS på København H. Selvom der tidligere har været tale om udfordringer med at implementere ERTMS, er der nu fremskridt, og systemet forventes at blive videreudviklet i fremtiden.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tegn på panik i førerrummet, men snarere togfolk, der professionelt håndterer uventede situationer. Dog er der en erkendelse af, at der er behov for forbedringer, og at disse forbedringer er i gang med at blive implementeret. Sikkerheden på jernbanen er en prioritet, og denne ulykke understreger behovet for fortsatte investeringer og teknologiske opgraderinger for at minimere risikoen for fremtidige hændelser





