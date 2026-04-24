Togkollision i Nordsjælland: Eksperter kræver automatisk togstop på lokalbaner

En togkollision i Nordsjælland har rejst alvorlige spørgsmål om sikkerheden på danske lokalbaner. Over 40 episoder med tog, der er kørt over for rødt siden 2020, understreger behovet for forbedrede sikkerhedsforanstaltninger, herunder automatisk togstop og en hurtig implementering af ERTMS.

En togkollision i Nordsjælland torsdag morgen har sat fokus på sikkerheden på danske lokalbaner. Havarikommissionen og politiet er i gang med at undersøge årsagen til ulykken, men eksperter peger på enten menneskelige fejl eller tekniske svigt i signalsystemet som mulige årsager.

Det er ikke første gang, at tog kører over for rødt på Lokaltogs strækninger – det er sket over 40 gange siden 2020, og flere gange har situationen været yderst kritisk. Denne gentagne problematik rejser spørgsmål om behovet for automatisk togstop på lokalbanerne. Debatten raser om implementeringen af ERTMS (European Rail Traffic Management System) og de økonomiske og tidsmæssige udfordringer, der er forbundet hermed.

Spørgsmålet er, hvor lang tid det vil tage at udrulle ERTMS på hele netværket, inklusive Københavns Hovedbanegård, og om der er tilstrækkelige ressourcer til at håndtere opgaven. Der er bekymringer om, at de samme leverandører og folk skal installere ERTMS både på hovedstrækningerne og lokalbanerne, hvilket kan forsinke processen. Derudover er der tvivl om, hvorvidt lokalbanerne overhovedet har råd til de potentielle omkostninger, der estimeres til adskillige millioner kroner pr. togsæt.

Alternativer som GSM-R og det eksisterende signalsystem på lokalbanerne er også under diskussion, og det er tydeligt, at der er behov for en grundig vurdering af de forskellige muligheder. En central pointe i diskussionen er forskellen mellem ERTMS Regional og den fulde ERTMS-version, der installeres på Statsbanerne. ERTMS Regional er en forenklet udgave, der primært fungerer som en erstatning for eksisterende signaler og ikke kræver præcis sporing af togenes placering.

Systemet baserer sig på tilladelser udstedt via radio, og toget kan kun fortsætte, hvis det har modtaget en klar tilladelse til at passere. Kritikere påpeger dog, at selv med ERTMS Regional er der behov for en pålidelig forbindelse til baliser og sporskifter, hvilket kan medføre betydelige omkostninger. Der er også forslag om et 'quick-fix' ved at udnytte eksisterende infrastruktur til lampeovervågning, men det er uklart, om dette vil være en tilstrækkelig løsning på lang sigt.

Med et gennemsnit på 8 forbikørsler om året, står lokomotivførere med et enormt ansvar og en potentiel skyldfølelse, hvis ulykker sker. Sikkerheden på de danske lokalbaner kræver derfor en hurtig og effektiv løsning





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Togkollision i Nordsjælland undersøges – flere kritisk tilstandHavarikommissionen og politiet undersøger årsagen til togkollisionen i Nordsjælland. Eksperter peger på mulig personlig fejl eller signalfejl. Over 40 gange siden 2020 er tog kørt over for rødt på Lokaltogs strækninger, hvilket rejser spørgsmål om automatisk togstop.

Read more »

Togkollision i Nordsjælland undersøges – Ekspert peger på mulig årsagHavarikommissionen og politiet undersøger årsagen til togkollisionen i Nordsjælland. En ekspert mener, at en menneskelig fejl eller fejl i signalanlægget er de mest sandsynlige årsager. Over 40 gange siden 2020 er tog kørt over for rødt på Lokaltogs strækninger, hvilket rejser spørgsmål om sikkerheden og behovet for automatisk togstop.

Read more »

Togkollision i Nordsjælland: Undersøgelse i gang – Ekspert efterlyser automatisk togstopEn togkollision i Nordsjælland har udløst en undersøgelse af årsagerne. Eksperter peger på mulige menneskelige fejl eller tekniske svigt i signalsystemet. Over 40 episoder med kørsel over for rødt lys siden 2020 rejser spørgsmål om sikkerheden på lokalbanerne og behovet for automatisk togstop.

Read more »

Togkollision i Nordsjælland: Undersøgelse i gang – Eksperter peger på menneskelige fejl eller signalfejlEn togulykke i Nordsjælland har sat fokus på sikkerheden på lokale togstrækninger. Havarikommissionen undersøger årsagerne, mens eksperter efterlyser automatisk togstop og opgradering af signalsystemer.

Read more »

Togkollision i Nordsjælland undersøges – gentagne hændelser med for rødtHavarikommissionen og politiet undersøger årsagen til togkollisionen i Nordsjælland. Eksperter peger på mulig personlig fejl eller signalfejl. Over 40 gange siden 2020 er tog kørt over for rødt på Lokaltogs strækninger, hvilket rejser spørgsmål om automatisk togstop.

Read more »

Togkollision i Nordsjælland undersøges – Ekspert peger på menneskelig fejl eller signalfejlHavarikommissionen og politiet undersøger årsagen til togkollisionen i Nordsjælland. Over 40 gange siden 2020 er tog kørt over for rødt på Lokaltogs strækninger, og en ekspert mener, at automatisk togstop bør implementeres på lokalbaner.

Read more »