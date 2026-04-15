Togkaos på Sjælland: Tre mulige årsager til nedfaldne køreledninger

Tusindvis af passagerer blev strandet, da køreledninger faldt ned to steder på Sjælland. En jernbaneekspert peger på tre mulige årsager til det omfattende togkaos og kritiserer kommunikationen under krisen.

Tusindvis af togpassagerer blev tirsdag ramt af massive forsinkelser og aflysninger, da to køreledninger faldt ned på Sjælland. En køreledning gav efter øst for Ringsted om formiddagen, og senere på dagen opstod en tilsvarende skade på Københavns Hovedbanegård. Dette skabte kaos i store dele af den danske togtrafik, og mange passagerer oplevede lange ventetider og usikkerhed omkring deres rejseplaner.

Mens Banedanmark arbejder på at genoprette normal drift, er der rejst spørgsmål om årsagerne til de uheldige hændelser, der har fået togpassagerer til at sidde fast. Jernbaneekspert Kristian Madsen, der har arbejdet professionelt med jernbaner i over 40 år, herunder som teknisk chef for Storebælts- og Øresundsforbindelsen samt med vedligeholdelse hos DSB og Banedanmark, peger på tre potentielle forklaringer på det omfattende nedbrud.

Madsen, en veteran inden for jernbanesektoren, antyder, at en række uheld sjældent kommer alene, hvilket kan have bidraget til den samlede kollaps af togtrafikken. Hans analyse er baseret på en række detaljer, som han har observeret i forbindelse med hændelserne, og han fremhæver, at tekniske fejl kan være sammensat af flere faktorer.

Problemerne med kommunikationen under kaosset er også blevet bemærket. Passagerer oplevede modstridende informationer fra højttalere, rejseplanen, MitTog appen og DSB appen, hvilket yderligere forværrede situationen og skabte frustration.

Forskellige systemer viste forskellige statusser for togtrafikken, og mens nogle apps tillod billetkøb til tog, der reelt ikke kørte, gav andre en mere opdateret, men stadig forvirrende, information.

En af de observerede problematikker vedrører den tid, det tager for fejlfindingshold at reagere på nedfaldne køreledninger. Med den stigende elektrificering af jernbanenettet er det afgørende, at reparationsprocedurerne er effektive. Madsen peger på, at der i visse tilfælde kan være op til tre timers reaktionstid, før et hold påbegynder reparation, hvilket anses for at være uholdbart, især når man sigter mod 100% elektrisk drift.

Derudover rejser han et punkt om behovet for et system, der hurtigt kan identificere alvorlige skader på kørebanen under drift, således at beskadigede tog kan tages ud af drift, før de forårsager yderligere skade på køreledningerne.

Han påpeger, at dette er især vigtigt, når man betragter muligheden for, at en defekt eller et hak i kørebanen gradvist kan slide og trække i køreledningen, indtil den til sidst falder ned. Denne gradvise proces kan potentielt forstærkes af andre uheld eller fejl, hvilket skaber en dominoeffekt.

Den samlede konsekvens af tirsdagens hændelser har været markante forventninger til DSB's evne til at håndtere driften og kommunikere effektivt under kriser. Den utilstrækkelige og ofte modstridende information har ført til en betydelig utilfredshed blandt de berørte passagerer, der ofte stod tilbage med usikkerhed og skuffelse, når de efter at have fulgt informationerne, fandt ud af, at deres tog alligevel ikke kørte.





