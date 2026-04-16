Togkaos på Sjælland: Nedrevne køreledninger strandede tusindvis

Massive forstyrrelser i togtrafikken på Sjælland, forårsaget af to nedrevne køreledninger, har strandet tusindvis af passagerer. En jernbaneekspert peger på mulige årsager til det omfattende nedbrud og kritiserer DSB's håndtering af evakueringen.

Tusindvis af togpassagerer oplevede tirsdag massive forsinkelser og strandinger, da omfattende driftsproblemer ramte jernbanenettet på Sjælland. Problemerne, der ifølge Banedanmark startede med en nedrevet køreledning øst for Ringsted, udviklede sig til et større kaos med en yderligere beskadiget køreledning på Københavns Hovedbanegård samme dag.

Jernbaneekspert Kristian Madsen, med en lang karriere inden for branchen og erfaring fra Storebælts- og Øresundsforbindelsen samt DSB og Banedanmark, peger på, at en række uheld sjældent kommer alene. Han mener, at tre mulige årsager kan ligge bag dagens kollaps i togtrafikken.

Disse hændelser har skabt en usædvanlig situation, hvor over 10.000 passagerer har været direkte påvirket af forsinkelser og aflysninger. Mens Banedanmark arbejder på at genetablere den normale drift, er der fortsat fokus på at identificere den præcise årsag til problemet.

Kristian Madsen, der har beskæftiget sig professionelt med jernbanen siden 1982, fremhæver usædvanligheden i, at to markant forskellige hændelser, der potentielt kunne have været undgået hver for sig, ramte netværket på samme dag. Han er tidligere teknisk chef for jernbanedelen på både Storebælts- og Øresundsforbindelsen og har dyb indsigt i vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur. Baseret på de tilgængelige informationer opstiller han tre hypoteser, der kan forklare det store sammenbrud. Den første handler om den oprindelige nedrivning af køreledningen. Den anden om den senere beskadigelse ved Københavns Hovedbanegård. Den tredje, og måske mest bekymrende, kobler de to hændelser sammen på en måde, der antyder en systemisk fejl eller en uheldig kædereaktion.

Madsen understreger, at sikkerheden for passagererne altid er i højsædet, men kritiserer DSB’s håndtering af evakueringen fra et tog, der strandede tæt på Hovedbanegården. Han påpeger, at det tog for lang tid at advare passagererne om faren ved at forlade toget og yderligere to timer at få toget evakueret. Dette rejser spørgsmål ved effektiviteten af DSB’s nødplaner, især i akutte situationer som alvorlig sygdom eller brand, hvor hurtig evakuering og adgang til strømafbrydelse er kritisk. Han stiller spørgsmålstegn ved, om det at holde folk indespærret i lang tid uden fornødenheder kan betegnes som sikkerhed, især når evakueringen af kørestrømmen tager så lang tid.

Flere passagerer har delt deres oplevelser, herunder en, der sprang over i et S-tog mod Høje Tåstrup, kun for at opdage, at intet kørte. Tog holdt parkeret langs perronerne, og selv rulletrapperne ved stationen fungerede ikke. En anden kommentar antyder, at hvis DSB havde investeret i IC5-tog med batteripakker, kunne disse tog have fortsat driften under den beskadigede køreledning, mens fejl blev undersøgt. Dette fremhæver et potentielt problem med ældre teknologi og manglende innovation i beredskabet.

Derudover peges der på en tendens til outsourcing af vedligehold og beredskab. Tidligere var der mandskab til rådighed til at rykke ud øjeblikkeligt. I dag er opgaverne outsourced, hvilket kan føre til længere reaktionstider og dermed potentielt lavere omkostninger for Banedanmark på bekostning af den umiddelbare service. Krav til reaktionstider på tre timer, frem for en time eller mindre, er sandsynligvis en parameter i de indgåede kontrakter, hvilket kan have haft en direkte indflydelse på håndteringen af tirsdagens togkaos.

Denne outsourcingsmodel rejser bekymringer om den samlede effektivitet og sikkerhed i jernbanesystemet, når der opstår uforudsete hændelser, og den daglige drift er afhængig af eksterne leverandører med potentielt forskellige prioriteringer





