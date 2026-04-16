Togkaos på Sjælland: Køreledningsfejl lammede trafikken og efterlod tusindvis strandet

To uafhængige køreledningsfejl på Sjælland forårsagede omfattende forstyrrelser i togtrafikken, strandede tusindvis af passagerer og satte gang i en debat om jernbanens beredskab og fremtidige løsninger.

Tusindvis af danskere oplevede tirsdag massive forstyrrelser i togtrafikken på Sjælland , da to separate hændelser med nedrevne køreledninger forårsagede et omfattende kollaps i systemet. De første problemer opstod øst for Ringsted, hvor en køreledning blev revet ned. Senere på dagen opstod en lignende skade på Københavns Hovedbanegård, hvilket yderligere komplicerede situationen. Disse begivenheder efterlod over 10.

000 passagerer strandet og forsinkede, og konsekvenserne for togtrafikken har været mærkbare i lang tid efter. Jernbaneekspert Kristian Madsen, med en lang karriere inden for branchen, herunder som teknisk chef for jernbanedelen på Storebælts- og Øresundsforbindelsen samt erfaring fra DSB og Banedanmark, peger på muligheden for, at flere faktorer kan have spillet sammen i udløsningen af det omfattende kaos. Han beskriver hændelsen som usædvanlig og illustrerer talemåden om, at uheld sjældent kommer alene. Madsen fremhæver tre potentielle årsager baseret på de foreliggende detaljer, som kan have bidraget til tirsdagens nedbrud. Debatten omkring sikkerheden ved at tilbageholde passagerer i lange perioder uden adgang til basale fornødenheder som mad, drikke eller medicinsk hjælp er også blevet rejst af passagerer, der oplevede situationen. Der har været diskussioner om, hvorvidt det er en acceptabel praksis, når tog står stille i timevis. Spørgsmål er også rejst om Banedanmarks og DSB's beredskab og vedligeholdelsesstrategier. Nogle påpeger, at opgaverne i dag er outsourcet, hvilket potentielt kan påvirke responstiden og kvaliteten af beredskabet, da det kan være et spørgsmål om, hvor meget man er villig til at betale for hurtigere reaktionstider. Der er forslag om at anvende droner til hurtigere og mere effektiv lokalisering af skader på køreledningerne. Dette ville potentielt kunne reducere den tid, hvor trafikken skal afbrydes, da droner kan flyve over sporet og foretage inspektioner uden at blokere for trafikken eller kræve strømafbrydelse. Der har også været diskussioner om innovation inden for togdrift, for eksempel ved brug af IC5-tog med batteripakker. Et sådant system kunne potentielt tillade tog at fortsætte kørslen under en defekt køreledning ved at anvende batteristrøm, mens fejlen undersøges. Desuden er der et ønske om systemer, der hurtigt og under drift kan identificere alvorlige skader på køreledningssystemet. Det nævnes, at et sådant system allerede eksisterer på S-banen, hvor køreledningerne i visse strækninger er erstattet af mere robuste skinner for at minimere risikoen for nedrivning. Disse diskussioner understreger behovet for kontinuerlig udvikling og forbedring af jernbaneinfrastrukturen og beredskabsprocedurerne for at undgå lignende kaos i fremtiden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cirka halvdelen af de planlagte tog kører ikke efter togkaos på Sjælland | NyhederDet er i 'stærkt begrænset omfang', at togdriften er genoptaget efter problemer med nedfaldne køreledninger på Sjælland.

Read more »

Togkaos på Sjælland: Køreledningsproblemer lammer driftenTusindvis af togpassagerer strandede tirsdag, da nedrevne og beskadigede køreledninger forårsagede et omfattende sammenbrud i jernbanedriften på Sjælland. En jernbaneekspert peger på tre mulige årsager til det usædvanlige kollaps, der har haft store konsekvenser for de rejsende.

Read more »

Togkaos på Sjælland: Nedfaldne køreledninger forsinker tusindvis af passagererTo separate hændelser, hvor køreledninger faldt ned øst for Ringsted og på Københavns Hovedbanegård, lammede tirsdag togdriften på Sjælland og forsinkede over 10.000 passagerer. En jernbaneekspert peger på mulige årsager til det omfattende nedbrud.

Read more »

Togkaos på Sjælland: Tre mulige årsager til nedfaldne køreledningerTusindvis af passagerer blev strandet, da køreledninger faldt ned to steder på Sjælland. En jernbaneekspert peger på tre mulige årsager til det omfattende togkaos og kritiserer kommunikationen under krisen.

Read more »

Togkaos i Danmark: Køreledningsfejl lammer driften efter elektrificeringsarbejdeEt teknisk nedbrud i Banedanmarks køreledningssystem forårsagede tirsdag omfattende forstyrrelser for omkring 10.000 passagerer, idet elektriske tog flere steder i Danmark måtte indstille driften. Områdechef Anders Barratt udtaler sig om årsager og konsekvenser, mens der rejses spørgsmål ved systemets robusthed.

Read more »

Togkaos på Sjælland: Køreledninger faldt ned to steder og strandede tusindvis af passagererTusindvis af passagerer oplevede massive forsinkelser og strandinger tirsdag, da køreledninger faldt ned to forskellige steder på Sjælland. Banedanmark arbejder på at genoprette driften, mens jernbaneveteran Kristian Madsen peger på mulige årsager til det store togkaos.

Read more »