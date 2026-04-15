Tusindvis af passagerer strandede, da to køreledninger faldt ned på Sjælland, hvilket lammede togtrafikken. En jernbaneekspert opstiller tre mulige årsager til det omfattende kollaps og kritiserer samtidig beredskabet.

Tusindvis af danskere oplevede tirsdag et sandt mareridt på togskinnerne, da et kaotisk sammenbrud i togtrafikken på Sjælland førte til massive forsinkelser og strandede passagerer. Problemerne startede om formiddagen, da en køreledning faldt ned øst for Ringsted, og senere på dagen blev en ny køreledning beskadiget på Københavns Hovedbanegård. Disse to uafhængige hændelser sendte chokbølger gennem landets togdrift og efterlod over 10.000 passagerer med aflyste eller kraftigt forsinkede rejser.

Jernbaneekspert Kristian Madsen, der har en lang og imponerende karriere inden for jernbanebranchen, herunder som teknisk chef for både Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen samt erfaring fra DSB og Banedanmark, mener, at der kan ligge mere bag tirsdagens kollaps, end blot de to isolerede hændelser. Med sin dybdegående viden om jernbanens komplekse systemer peger han på tre mulige årsager, der kan have bidraget til det omfattende nedbrud. Madsen, der har arbejdet professionelt med jernbanen siden 1982, udtaler, at det er en usædvanlig situation, der minder om det gamle ordsprog om, at et uheld sjældent kommer alene. Hans analyse er baseret på en række detaljer, som han har observeret i sagen, og han advarer mod en overfladisk forklaring på problemet.

Kritikken af reaktionstiden og beredskabet er også en central del af diskussionen. En anonym kommentator, der refererer til tidligere tider, hvor DSB og Banedanmark havde eget mandskab klar til øjeblikkelig indsats, påpeger, at vedligeholdelse og beredskab i dag er outsourcet. Dette har angiveligt ført til længere reaktionstider, hvor et krav om 3 timers responstid kan være billigere end en hurtigere indsats, hvilket kan have haft konsekvenser for evnen til hurtigt at håndtere uforudsete hændelser. Desuden rejser spørgsmålet om, hvorvidt den zigzag-mønstrede køreledning, der er essentiel for at undgå slid, reelt kan have været årsag til slid i kulbanen, som nævnes i artiklen. En defekt eller en gnist kan have forværret problemet over tid, indtil køreledningen blev trukket ned.

Kommunikationen under krisen har også været et problem, hvor oplysninger fra højttalere, rejseplaner og DSB-appen har været modstridende, hvilket har skabt stor frustration blandt passagererne. Den manglende evne til hurtigt at få et samlet og præcist overblik over situationen har blot forværret kaosset for de tusindvis af berørte





version2dk / 🏆 12. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Togtrafik Banedanmark DSB Køreledning Togkaos

United States Latest News, United States Headlines

