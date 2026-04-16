Togkaos i Danmark: Nedrevne køreledninger lammede driften

Et massivt togkaos ramte Danmark tirsdag, da beskadigede køreledninger forstyrrede el-tog driften flere steder i landet. Områdedirektør hos Banedanmark forklarer hændelsen og sætter den i perspektiv, mens kritikken lyder på manglende robusthed i systemerne.

Banedanmark står midt i en omfattende elektrificering af det danske jernbanenet, et projekt der skal modernisere og grønnere togdriften. Desværre oplevede landet tirsdag et markant tilbageslag, da togdriften flere steder brød sammen. Årsagen var beskadigede køreledninger , der er essentielle for elfærge togdriften. Incidenten påvirkede omkring 10.000 passagerer og satte flere regioner i et decideret togkaos.

Anders Barratt, områdedirektør for strøm og materiel hos Banedanmark, udtaler i et interview med Ingeniøren, at situationen krævede en øjeblikkelig og koordineret indsats. Han beskriver øjeblikket, hvor han modtog beskeden om den nedrevne køreledning klokken 9.30, som en kritisk fase, hvor alle mand måtte steppe op for at løse problemet så hurtigt som muligt. Barratt forsøger at sætte hændelsen i perspektiv ved at sammenligne hyppigheden af køreledningsfejl med antallet af flyulykker. Han mener, at den statistiske risiko for sådanne fejl er relativt lav, når man ser på det samlede antal af kørte tog. Denne analogi er dog blevet mødt med skepsis af nogle kommentatorer, der påpeger, at konsekvenserne af et køreledningsnedbrud er langt mere vidtrækkende end en enkelt flyulykke, da det kan lamme store dele af infrastrukturen. Kritikken lyder, at der mangler effektive systemer til at forhindre eller hurtigt afhjælpe sådanne problemer, og at der bør fokuseres på at finde og implementere bedre løsninger, potentielt med brug af ny teknologi som AI-kameraer til at overvåge tog og infrastruktur for fejl. Mens Barratt understreger sin afdelingens indsats for at håndtere krisen, påpeger kritikken, at der er behov for en grundig udredning af rodårsagen til fejlen for at sikre, at lignende hændelser undgås i fremtiden. Sammenligningen med flytrafik kan illustrere hyppigheden, men den fanger ikke de massive forstyrrelser, som et enkeltstående køreledningsproblem kan medføre for en hel landsdel, hvilket skaber en betydelig forskel i forhold til konsekvensernes omfang for den samlede transport. Der er et tydeligt behov for at vurdere og styrke Banedanmarks beredskab og tekniske systemer for at minimere risikoen for fremtidige forstyrrelser i den danske jernbanedrift, især under den igangværende elektrificering. Elektrificeringen er en ambitiøs og nødvendig opgave, men den understreger også behovet for robusthed i alle led af systemet. Den aktuelle hændelse har sat fokus på de udfordringer, der følger med moderniseringen af en ældre infrastruktur, og den nødvendige balance mellem at udvide kapaciteten og sikre driften. Det er afgørende, at Banedanmark lærer af denne episode og implementerer forebyggende foranstaltninger, der går ud over blot at reagere på hændelser. Ansvaret ligger i at skabe en driftssikker jernbane, der kan modstå uforudsete hændelser og minimere påvirkningen på de daglige pendlere og passagerer. Fremadrettet vil det være interessant at følge den endelige udredning af fejlen og se, hvilke konkrete tiltag Banedanmark vil iværksætte for at forbedre sikkerheden og pålideligheden af landets togdrift under den fortsatte elektrificeringsproces





