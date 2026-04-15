Togkaos i Danmark: Køreledningsfejl lammer driften efter elektrificeringsarbejde

Et teknisk nedbrud i Banedanmarks køreledningssystem forårsagede tirsdag omfattende forstyrrelser for omkring 10.000 passagerer, idet elektriske tog flere steder i Danmark måtte indstille driften. Områdechef Anders Barratt udtaler sig om årsager og konsekvenser, mens der rejses spørgsmål ved systemets robusthed.

Banedanmark arbejder intenst på at elektrificere jernbanenettet i Danmark, et ambitiøst projekt der skal modernisere og forbedre den kollektive transport. Projektet indebærer udskiftning af ældre infrastruktur med moderne køreledninger , der skal forsyne fremtidens eltog med den nødvendige energi. Desværre oplevede togdriften tirsdag et markant tilbageslag, da fejl og skader på disse køreledninger førte til omfattende forstyrrelser og kaos for titusindvis af passagerer flere steder i landet.

Situationen var kritisk, og Banedanmarks områdechef for strøm og materiel, Anders Barratt, stod i spidsen for indsatsen med at håndtere og undersøge årsagerne til det dyre og generende nedbrud. Klokken 09.30 blev Barratt alarmeret om, at en afgørende køreledning var beskadiget og revet ned, hvilket øjeblikkeligt satte en stopper for eltogenes fremfart.

Barratt beskriver øjeblikket som et kald til handling: 'Hvad gik der igennem mig? Det var en følelse af, at nu er det nu. Nu stepper vi op og træder sammen for at få det her løst hurtigst...' Han understreger, at trods den umiddelbare krise, er en proaktiv og samlet indsats afgørende for at minimere konsekvenserne og genoprette normal drift så hurtigt som muligt.

Undersøgelserne af årsagen til nedbruddet er nu i fuld gang. Det er essentielt at fastslå, om der er tale om tekniske fejl, menneskelige fejl, eller måske udefrakommende påvirkninger, der har forårsaget skaden på køreledningerne. Resultaterne af disse undersøgelser vil have stor betydning for den fremtidige sikkerhed og drift af den elektrificerede jernbane.

Anders Barratt forsøger at sætte uheldet i perspektiv og mindsker den generelle frygt for fejl i den nye infrastruktur. Han sammenligner hyppigheden af fejl med antallet af fly, der styrter ned i forhold til det samlede antal flyvninger globalt, og konkluderer, at den statistiske risiko for sådanne fejl er relativt lav. Han udtaler: 'Jeg vil sige, at sandsynligheden for at disse fejl sker, i forhold til hvor mange tog der kører, svarer lidt til at tænke på, hvor mange fly der falder ned i forhold til hvor mange fly, der flyver. Den reelle risiko er statistisk set ikke så stor.'

Denne sammenligning er dog behæftet med en vis diskussion, da et enkelt flystyrt normalt ikke medfører, at halvdelen af landets flytrafik lammes. Kritikere påpeger, at selvom frekvensen af fejl måske er lav, er konsekvenserne af et nedbrud i køreledningssystemet desproportionalt store og kan have en lammende effekt på den samlede jernbanedrift i store dele af landet.

Dette illustrerer vigtigheden af redundans og robuste nødprocedurer i elektrificerede jernbanesystemer, især når målet er at håndtere et stort antal daglige togbevægelser. Banedanmark er derfor under pres for ikke blot at reparere den aktuelle skade, men også for at implementere forbedringer, der kan forebygge lignende situationer i fremtiden og sikre en mere pålidelig og uafbrudt drift af den elektriske jernbane for de 10.000 passagerer, der dagligt er afhængige af punktlig og stabil transport





