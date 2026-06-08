Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr og Liberal Alliances Jens Meilvang diskuterer løsninger for at få stabil togdrift i Danmark.

Togbusser måtte indsættes som erstatning for toget mellem Ringsted og Slagelse fra søndag aften til mandag morgen. Det er totalt uacceptabelt og Enhedslisten s transportordfører Leila Stockmarr vil også gerne sige til pendlerne og alle dem, der er afhængige af en stabil togdrift, at det her skal vi løse.

Vi har længe sagt, vi skal have genskabt tilliden til DSB. Der er ikke nogen tillid længere. Det er ikke godt nok, og det skal vi have gjort noget ved. Men når det kommer til, hvordan de mener, problemet skal løses, peger Enhedslisten og Liberal Alliance i hver sin retning.

Liberal Alliance vil presse DSB med konkurrence, mens Enhedslisten ser investeringer for milliarder af kroner som løsningen. - Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget snart får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet. Hvordan vi får det renoveret og fornyet, så vi på den lange bane får en stabil togdrift i Danmark, siger Leila Stockmarr. - Vi ved, at jo længere vi venter, jo dyrere bliver det.

Og vi har ikke en samlet politisk plan for, hvordan vi indhenter det efterslæb, der er. Altså hurtigst muligt. Men det er klart, at det ikke kommer til at være løst i morgen, fordi det kræver jo materialet. Det kræver bemanding.

Det kræver et mandskab, der kan indhente det efterslæb. - Men jeg vil love, at det er øverst på vores ønskeliste, når vi skal også drøfte det i forligskredsen og tale med den nye transportminister. DR har forsøgt at få et interview med den nye minister, men det har ikke været muligt, da hun er til EU-møde i Luxembourg





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