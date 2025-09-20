Togbuskaos mellem Herning og Struer: Lange ventetider og frustrationer for passagerer

Togtrafikken mellem Herning og Struer er fortsat indstillet, og manglen på togbusser skaber problemer for passagererne. GoCollective kæmper med at finde erstatningsbusser, hvilket fører til lange ventetider og frustrationer. Banedanmarks arbejde med at reparere en beskadiget jernbanebro forlænger problemerne.

Togtrafikken mellem Herning og Struer har været indstillet siden onsdag, hvilket har skabt store problemer for passagererne. Erstatningstogbusser er blevet sat ind, men GoCollective, som står for driften, kæmper med at finde nok busser til at dække alle afgange. Det har ført til lange ventetider og frustrationer for de rejsende, hvilket flere har oplevet. 18-årige Mikkel Sommer Larsen er en af dem, der fredag forsøgte at tage en togbus fra Holstebro Station.

Han beskriver situationen som 'pisseirriterende' og undrer sig over, hvorfor det er så svært at etablere et tilfredsstillende togbustilbud. Ifølge Rejseplanen skulle der have været togbusser to gange i timen, men det var ikke tilfældet ifølge Mikkel. Han skulle være kørt fra Holstebro til Struer omkring klokken 14.30 og mødte mange venner på stationen, der også ventede forgæves. Efter flere timers ventetid måtte han opgive og blive hentet af sine bedsteforældre. Han fortæller, at han ventede helt til klokken var lidt i fem.\Årsagen til togindstillingen er en defekt på en jernbanebro ved Aulum, som Banedanmark opdagede. Defekten menes at være forårsaget af en bæver, der har været i gang med at bygge en dæmning. Også 20-årige Magnus Hansen, der arbejder i kiosken togrejse.dk på Holstebro Station, har oplevet de manglende togbusser. Han har siden onsdag, hvor aflysningerne startede, talt med mange frustrerede passagerer. Han oplevede selv fredag eftermiddag, at togbusserne ikke kom som planlagt. Magnus Hansen har erfaret, at togbusserne fra GoCollective ikke er dukket op som forventet, og at der ikke har været en togbus hver halve time til hverken Struer eller Herning. GoCollective har tidligere udtalt, at de er stærkt udfordrede på at finde tilstrækkeligt mange togbusser til at erstatte de aflyste tog. De håbede på en forbedring til weekenden, især i betragtning af den forventede anderledes trafik. TV MIDTVEST har tjekket Rejseplanen for lørdag, hvor det fremgår, at der skulle køre togbusser i løbet af dagen mellem Herning og Struer, med den sidste afgang klokken 00.20. TV MIDTVEST har forsøgt at kontakte GoCollective for en kommentar om de manglende togbusser, men uden held.\Situationen er altså fortsat problematisk for passagererne, og det er uklart, hvornår problemet med togbusserne er løst. Passagerer oplever frustrationer og lange ventetider, mens GoCollective kæmper med at finde tilstrækkelige busser. Banedanmarks arbejde med at reparere jernbanebroen forventes at tage tid, hvilket fortsat vil afgøre omfanget af togbusserne. TV MIDTVEST har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra GoCollective om situationen, men uden held. For passagerne betyder det fortsat usikkerhed og en besværlig rejse, indtil togdriften genoptages eller togbustilbuddet bliver mere pålideligt. Konsekvenserne af de manglende togbusser er følelsen af frustration, tabt tid og problemer med planlægning af rejser. Dette påvirker mange, der er afhængige af offentlig transport for deres daglige rejser. Det er afgørende, at GoCollective finder en løsning, der sikrer en mere effektiv og pålidelig togbustransport for at imødekomme passagerernes behov i den kommende tid





Tog Togbusser Herning Struer Gocollective

