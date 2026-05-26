Toftlund står over for beslutning om ny dagligvarebutik i byens udkant

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune skal i aften vælge, om en Rema 1000 og tilhørende handelsområde i udkanten af Toftlund skal godkendes. Borgmester Petersen skifter holdning efter pres fra borgere og erhverv, mens forvaltningen advarer om risikoen for butiksdød i bymidten.

Mange danskere kan genkende billeder af halvtømt bymidte, hvor butikslokaler står tomme og lokalerne langsomt forfalder. Sådan en udvikling har også ramt Toftlund i Tønder Kommune, og i flere år har kommunens politikere kæmpet for at holde nye butikker inden for byens kerne.

Da Rema 1000 og andre detailhandlere for flere år siden fremsatte et forslag om at etablere et nyt handelsområde i udkanten af byen - med dagligvarebutik, boksbutikker og fastfood‑kæder - blev forslaget flere gange afvist i Teknik‑, Miljø‑ og Klimaudvalget. Argumentet gik på, at nye dagligvarebutikker bør placeres i bymidten for at beskytte den livlige handel der allerede findes der.

I starten af maj blev forslaget endnu engang stemt ned, men i sidste uge ændrede Økonomiudvalget kursen, og sagen er nu blevet sendt op til kommunalbestyrelsen, som skal afstemme den i aften. Det aktuelle projektforslag stiller krav om et handelsområde ved rundkørslen i Toftlund, hvor en Rema 1000 skulle bygges sammen med flere mindre butikker.

Ifølge den indsendende plan kan området generere en årlig omsætning på femti millioner kroner, hvoraf 45 % forventes at komme fra den eksisterende detailhandel i bymidten. Tilhængerne peger på, at den nye butik vil fungere som en motor for lokalt forbrug, idet mange borgere i udkanten af byen i dag kører udenom Toftlund for at handle ind.

Initiativtageren Jørgen Laue Tandrup har samlet næsten to tusinde underskrifter fra borgere, der støtter en ny butik i udkanten, og han argumenterer for, at de nuværende butikker i bymidten har mistet mange kunder de seneste ti år, og at en ny model er nødvendig for at vende udviklingen. Kommunens forvaltning advarer om, at en udvidelse i udkanten kan true den allerede svækkede bymidte og skabe yderligere butiksdød.

Den henviser også til statslige anbefalinger, som fra 2025 foreskriver, at dagligvarebutikker primært bør ligge i centrum af byen. Borgmester Jørgen Popp Petersen (S), der tidligere har støttet en bymidte‑centreret udvikling, indser nu at presset fra borgere og erhvervsliv har tvunget ham til at revurdere sin holdning. Han understreger, at hver ny butik påvirker eksisterende butikker - både positivt og negativt - og at konkurrencen er uundgåelig.

Kommunalbestyrelsen skal i aften tage stilling til tre forskellige scenarier for fremtidens detailhandelsudvikling i Tønder Kommune, hvoraf ét scenarie åbner for muligheden for en dagligvarebutik uden for bymidten. Borgmesteren har meldt sin støtte til dette scenarie, mens Handels‑ og Håndværkerforeningen i Toftlund endnu ikke har givet en klar udmelding, men har udtalt, at de ikke er modstandere af en ny butik, blot at de foretrækker at området skal anvendes til andre formål.

Debatten fortsætter, og beslutningen i aften vil sandsynligvis sætte tonen for, hvordan mindre byer i Danmark kan takle den stigende tomhed i bymidterne fremover





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Detailhandel Byudvikling Toftlund Rema 1000 Kommunalpolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Københavns Kommune-ny skilte til solbadere i Aktiv begravelsesområderKøbenhavns Kommune planlægger at anlægge nye skilte for at stoppe solbadere i gravstederne på Assistens Kirkegård på Nørrebro. Mange mennesker bryder loven ved at opholde sig i disse områder på solrige dage, selv om urner og kister er anbragt i jorden. Dette sker på trods af, at skilte er til stede i dag, og at nogle pårørende er bekymrede for, at besøgende rører ved de nedsatte urner.

Read more »

Afdød mand har givet kommune en del af sin formue: Hans gode ven Jens skal nu finde et formål til pengeneFrederikshavn Kommune har fået lidt ekstra penge i kassen fra en afdød mand, der gik meget op i kommunalpolitik.

Read more »

Anders Agger besøger 'Gaden' i Grenaa, hvor folk har lov til 'at gå i hundene'På en lille gade i Grenaa har Norddjurs Kommune valgt at give borgerne retten til at have deres egen hverdag - også selv om den ikke ligner vores andres.

Read more »

De fleste steder vokser indkomsten, men i København 'stikker den af'Indkomsten for den typiske borger i Københavns Kommune er steget markant mere end for borgere i resten af landet de seneste ti år.

Read more »