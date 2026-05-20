To women hitchhiking through 19 countries and shocking families

Two Danish women hitchhiked across 16,900 kilometers in 19 countries, shocking their families but proving the kindness of strangers along the way. The duo documented their journey on Instagram with the hashtag #theahitchhikingstory.

Ved en motorvej et stykke uden for Moskva stod 26-årige Amalie Fie Flamming og 24-årige Thea Tolberg Møller en sen aften i marts. De to veninder mødte hinanden for fem år siden på et stutteri nær Borris, hvor Thea Tolberg Møller også er fra.

Frustrerede og trætte overvejede de, om de for anden nat i træk skulle slå deres telt op og overnatte ved motorvejen i snesjappet og mudderet. Natten forinden havde kulden forhindret dem i at sove. Endnu et vandrehjem havde netop afvist dem, fordi de ikke havde mulighed for at registrere kvindernes danske pas. På det tidspunkt havde de rejst i 41 dage.

Uden en plan havde de en mission om at blaffe fra Danmark til Japan. De var kun udstyret med en tiltro til, at fremmede mennesker gerne ville hjælpe dem på vej. De besluttede sig for en sidste gang at lede efter nogen, der kunne give dem et lift ind til en by, og uden store forhåbninger bevægede de sig hen mod en tankstation, der lå midt i ingenting. Thea og Amalie på en motorvej i Nordmakedonien på vej til Grækenland.

Amalie Fie Flamming og Thea Tolberg Møller dokumenterede deres op- og nedture på Instagram.26-årige Amalie Fie Flamming og Thea Tolberg Møller har på knap 100 dage blaffet sig 16.900 kilometer gennem 19 lande og nåede søndag frem til Japan. Touren har de undervejs dokumenteret på deres Instagram-profil, hvor godt 47.000 mennesker nu følger med





