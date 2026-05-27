To unge mænd og to kvinder anholdt i forbindelse med håndgranatsprængning på Amager

Fire personer er blevet anholdt og sigtet for en bevidst forsøgt på at dræbe en 31-årig mand efter en håndgranat, der blev kastet i en gård på Kurvemagerstien. De unge mænd har i sigtelsen angrøbt, at de bragte håndgranaten til ejendommen, mens de to kvinner er sigtet for medvirken til drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af granaten. Styret på grundlovsforhør og politiundersøgelse fortsætter.

Mand er kommet så slemt til skade i forbindelse med eksplosion, at han ventes at dø, fremgår det af sigtelse. Politi et var tirsdag aften til stede på Kurvemagerstien på Amager , hvor en håndgranat var sprængt.

Siden er fire personer blevet anholdt. Steven Knap/Ritzau Scanpix To kvinder på henholdsvis 22 og 26 år blev tirsdag aften anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg samt besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager mandag aften. De vil onsdag middag blive fremstillet i grundlovsforhør. Tirsdag blev to unge mænd fængslet i samme sag.

Mændene, der er 19 og 20 år, nægtede sig i et grundlovsforhør skyldige i at have sprængt en håndgranat i en gård på Kurvemagerstien på Amager mandag aften. De to mænd, der er danske statsborgere på 19 og 20 år, er sigtet for at have fragtet håndgranaten hen til beboelsesejendommen, der ligger i Urbanplanen i bydelen Amager Vest. Den ældste af de to sigtede kastede ifølge sigtelsen håndgranaten ind i en gård.

En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede, og han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen, der blev læst op i tirsdagens grundlovsforhør. Det var omkring klokken 18.00 mandag aften, at der blev kastet en håndgranat på Kurvemagerstien på Amager. Og nu er to kvinder, der er sigtet for medvirken til drabsforsøg og for besiddelse og overdragelse af håndgranaten, anholdt.

Når de fremstilles i grundlovsforhør, vil anklagemyndigheden anmode om, at det sker for lukkede døre. Ved grundlovsforhør for lukkede døre kommer det ikke frem, hvilke beviser politiet har mod de sigtede, og hvad de eventuelt forklarer





