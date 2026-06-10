To thailandske kvinder idømt fængsel og udvisning

To thailandske kvinder er blevet idømt 20 dages fængsel og udvisning fra Danmark, samt et indrejseforbud på seks år. De blev dømt for ulovligt ophold og ulovligt arbejde i Danmark på en massageklinik i Lemvig-området.

To thailandske kvinder er blevet idømt 20 dages fængsel og udvisning fra Danmark, samt et indrejseforbud på seks år. De blev dømt for ulovligt ophold og ulovligt arbejde i Danmark på en massageklinik i Lemvig-området.

En slagter er irriteret over, at en af vejene hen til hendes forretning blev spærret uden varsel, men hun mødte flere parter i sagen. Viborg Kommune fraråder i øjeblikket badning på Ulbjerg Strand efter en overskridelse af e. coli i en måling. Kommunen har taget yderligere en prøve, som man nu afventer et svar på. Indtil der foreligger et svar på denne, anbefaler kommunen borgere at undlade at bade ved stranden.

I to år udlevede Anna Bertelsen sin drøm og drev et succesfuldt mikrobageri, men hun valgte at lukke og vende tilbage til livet som lønmodtager. Tirsdag eftermiddag stjal fem mænd varer for 4400 kroner i Rema 1000 i Halgård, inden de tog flugten fra stedet i en bil. Politiet fandt senere bilen, som tyvene var smuttet fra dagligvareforretningen i, på Østerbrogade i Holstebro. Efterfølgende fandt politiet også tre af de fem tyve.

To af dem blev anholdt i Lystanlægget, mens den tredje blev anholdt i udgangen af byen. Politietassistenten oplyser, at man kender identiteten på de sidste to mænd, som kan se frem til at modtage en sigtelse. Forsvarskommandoen har nu afsluttet gravearbejdet ved den gamle Nato-bunker ved Finderup ved Viborg. Til gengæld er det stadig uvist, om der er - eller har været - planer om at genåbne bunkeren, der blev lukket i 2013.

De to biler kørte frontalt sammen, fordi den ene bils fører faldt i søvn bag rattet og kørte over i modsatte vejbane. Der skete dog ingen alvorlig personskade, og de to involverede bilister blev kørt til observation på Regionshospitalet Viborg. Det var en 36-årig mand fra Viborg, der faldt i søvn og ramte bilen, som en 18-årig kvinde fra Hobro sad i. Manden er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven, oplyser Peter Søndergård.

- Det er desværre ikke første gang, folk er for trætte til at køre bil, men det er heldigvis heller ikke noget, vi ser hver dag, forklarer politikommissæren. Morten E.G. Brautsch har - inden han blev folketingsmedlem - i tre et halvt år været særlig rådgiver for Løkke. I den rolle har Brautsch haft et særligt fokus på Løkke som leder for et regeringsparti, og han sad dermed med til alle de vigtige beslutninger i den daværende SVM-regering





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Thailandske Kvinder Fængsel Udvisning Indrejseforbud Ulovligt Ophold Ulovligt Arbejde

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