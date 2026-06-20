To personer varetægtsfængslet for besiddelse af 11,2 kilo sprængstof

En 61-årig kvinde og en 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger efter at være blevet anholdt for besiddelse af en stor mængde sprængstof og ammunition. De nægter sig skyldige, og retsmødet var for lukkede døre.

En 61-årig kvinde og en 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger for besiddelse af 11,2 kilo sprængstof og cirka 20 patroner. De blev i går fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksbergs dommervagt, der ligger ved Vestre Fængsel.

Der er tale om formbart sprængstof, der ifølge producentens hjemmeside kan bruges til blandt andet præcisionssprængning, sprængning under vand eller i forbindelse med minedrift. De to sigtede nægtede sig under grundlovsforhøret skyldige, og de ville ikke udtale sig i retsmødet. Retsmødet fandt sted for lukkede døre, og derfor er det uvist, hvad politiet mener at have af beviser mod dem. De er desuden blevet fængslet, fordi dommeren vurderer, at de på fri fod ville kunne vanskeliggøre efterforskningen.

Politi og anklagemyndighed mener, at kvinden og manden ikke har været alene om forbrydelsen. Af sigtelsen mod dem fremgår det, at besiddelsen af spræstoffet og patronerne skulle være sket i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med ukendte medgerningspersoner. Resultatet af retsmødet blev en kendelse om, at den 61-årige kvinde og den 24-årige mand skal sidde varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 17. juli. Det er uvist, om de har kæret kendelsen til landsretten.

Det fremgår ikke, hvilken relation kvinden og manden har til hinanden om nogen, hvordan politiet fandt frem til sprængstoffet, eller hvorfor lige netop de to kom i politiets søgelys





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Varetægtsfængsling Sprængstof Politianhold Retssag 65 Kilo Formbart Sprængstof

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