To omkomne efter ulykke på papirfabrik i Washington

To personer er omkomne efter en ulykke på en papirfabrik i Longview i Washington. Ni er fortsat savnet, og det forventede dødstal er oppe på 11 personer. En kemikalietank kollapsede og udledte mere end 500.000 gallons af en stærkt ætsende væske.

I byen Longview i den amerikanske delstat Washington mødtes indbyggerne i aftes for at sørge over ofrene for den tragiske ulykke på den lokale papirfabrik.

Indtil videre er to omkommet, men myndighederne har meldt ud, at der ikke længere er håb om at finde flere overlevende. Ni er fortsat savnet på fabrikken efter ulykken, og dermed er det forventede dødstal oppe på 11 personer. - Vi har erklæret, at denne hændelse er gået fra en redningsaktion til en bjærgningsindsats, sagde brandchef Scott Goldstein fra Cowlitz County på et pressemøde i aftes dansk tid.

- De 11 formodede dødsfald i tirsdagens ulykke på papirfabrikken i Longview vil gøre det til den dødeligste industriulykke i statens moderne historie, sagde Washingtons guvernør, Bob Ferguson, på pressemødet. Ved ikke, hvor alle savnede er. Her kollapsede en kemikalietank, der indeholdt såkaldt 'white liquor', der er en stærkt ætsende kemikalieblanding, som hovedsageligt består af natriumhydroxid og natriumsulfid, og bruges sammen med varme til at nedbryde træ i produktionen af papirmasse.

Embedsmænd oplyste onsdag, at tanken udledte mere end 500.000 gallons af den stærkt ætsende væske. Eftersøgningen af de ni savnede blev først udsat af frygt for, at tanken kunne kollapse yderligere, men myndighederne fastslog senere, at den indeholdt mindre væske end først antaget, og at konstruktionen var stabil nok til at genoptage arbejdet med at finde de savnede.

Brandmyndighederne sagde på en pressekonference, at eftersøgningen kommer til at foregå langsomt og metodisk. 1,9 millioner liter stærkt ætsende kemikalieblanding menes at være løbet ud af den kollapsede tank. (Foto: David Ryder, Reuters/Ritzau Scanpix) - Vi ved ikke, hvor alle ni befinder sig, sagde brandchef Scott Goldstein og satte så ord på selve ulykken. - Vi har brugt ordet eksplosion. Vi har brugt ordet implosion.

Jeg har brugt ordet svigt. For os betyder alle de ord det samme. Det handler ikke om, hvorfor det skete. Det handler om de skader, vi kan observere.

Oplyst, at 'rednings- og bjærgningsarbejdet' vil fortsætte, og at ulykkesstedet stadig er 'ekstremt farligt'. Det store fabriksanlæg, som beskæftiger omkring 1.000 medarbejdere, producerer materialer til blandt andet papirservietter, trykpapir, kopper, tallerkener og kartoner. Fabrikken ligger langs Columbia-floden ved siden af andre virksomheder inden for træ-, papir- og kemiindustrien. Myndighederne sagde, at udslippet ikke har påvirket sikkerheden for luft og drikkevand i Longview, der har omkring 40.000 indbyggere og stærke historiske bånd til papir- og træindustrien i Washington og Oregon.

Men de oplyste også, at noget af forureningen nåede floden, og at prøvetagning fortsat er i gang. Beboere blev samtidig advaret mod at opholde sig nær grøfter og diger, skriver nyhedsbureauet AP. Det var den anden alvorlige hændelse med en kemikalietank på vestkysten inden for få dage, efter at på grund af en overophedet tank på en fabrik, der fremstiller plastik til luftfartsindustrien. Den evakueringsordre blev ophævet tirsdag aften.

- Næsten alle industrier bruger kemikalietanke som denne, og de er generelt ret sikre, sagde Stephen Kmiotek, professor i kemiteknik ved Worcester Polytechnic Institute, om ulykken på papirfabrikken. Men det er vigtigt, at virksomheder sørger for korrekt vedligeholdelse og inspektion, især når tankene bliver ældre, sagde han til AP. Det amerikanske Chemical Safety and Hazard Investigation Board, der er en uafhængig amerikansk myndighed, som undersøger alvorlige kemiske ulykker, fortalte i går, at den vil iværksætte en undersøgelse.

Dens formand, Steve Owens, sagde ifølge AP, at målet er at 'fastslå, hvordan det skete, og hvad der kan gøres for at forhindre, at noget lignende sker igen'. Nippon Paper Group sagde i en erklæring onsdag, at selskabet sender sine 'dybeste kondolencer og varmeste medfølelse til de efterladte familier'





