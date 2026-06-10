To mænd idømt fængsel efter voldelige sammenstød i Southampton ved Henry Nowaks mindehøjtidelighed

To personer er blevet fængslet for at have truet og angrebet politiet under demonstrationerne i Southampton, hvor 11 betjente og en politihund blev såret. Domstolen har kaldt handlingerne for et hadforbrydelse.

To personer er blevet fængslet efter de voldsomme sammenstød der fandt sted i Southampton i forbindelse med en mindehøjtidelighed for den 18‑årige Henry Nowak . Begivenheden udløste en voldsom demonstration, hvor politiet blev angrebet af en gruppe demonstranter.

I løbet af den urolige nat blev 11 betjente samt en politihund såret, og situationen skabte stor bekymring i både lokalsamfundet og hele landet. Domstolsafgørelserne, som blev afsagt af dommer William Mousley, understregede den alvorlige karakter af de begåede handlinger og kaldte dem for et hadforbrydelse rettet mod politiet, delvist motiveret af racistiske holdninger. Frygten og angst som følge af hændelsen ramte de omkringliggende beboere, som oplevede deres nabolag som usikkert og truet.

Den 44‑årige mand, Daniel Frost, blev idømt to år og fire måneder i fængsel for at have truet flere betjente med hjemmelavede knojern og for at have opfordret dem til at forsøge at fjerne hans våben, hvis de nærmede sig ham. Hans handlinger blev betragtet som en klar trussel mod lovens håndhævere og som en del af den bredere voldelige oprør, der fandt sted i byen.

Frosts dom afspejler også dommerens udsagn om, at den udviste vold var dybt forankret i had mod politiet og i enkelte tilfælde i et racistisk motiv, hvilket giver et alvorligt moralsk og juridisk signal til både potentielle gerningsmænd og samfundet som helhed. Den 21‑årige Reece Robinson blev på samme tid idømt to års fængsel. Robinson havde også deltaget aktivt i de angreb, der førte til de mange sårede betjente og hunde.

Domstolen fandt, at hans handlinger var en del af en organiseret gruppe, som havde til formål at skræmme og angribe politiet under mindehøjtideligheden. Begge domme understreger, at myndighederne vil håndtere sådanne aggressive handlinger med maksimal strenghed for at genoprette ro og tillid i samfundet. Den britiske offentlighed har reageret med både vrede og støtte til politiets arbejde, mens den nationale debat om politiets sikkerhed og demonstranternes ret til at udtrykke sig fortsat er i gang.

Målet med dommene er at sende et klart signal om, at vold mod lovens håndhævere ikke vil blive tolereret, og at enhver form for hadforbrydelse, uanset motiv, vil blive straffet hårdt





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Southampton Henry Nowak Vold Mod Politi Dom Hadforbrydelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danmark tæt på VM-kvalifikation efter overraskende sejr over SverigeEfter en overraskende sejr over Sverige er Danmark nu tæt på at kvalificere sig til VM i 2027. Ifølge landstræner Jakob Michelsen er scenariet nesten for godt til at være sandt, og både ham og spillerne som Pernille Harder og Simone Boye udtrykker entusiasme over muligheden for at spille sig til Brasilien. Dette kommer efter en historisk dårlig EM-slutrunde i 2025, hvor Danmark fik nul point.

Read more »

Sætter ord på Eriksen-chok: 'Det slår et hak i vores mentale sundhed'»Man glemmer det aldrig helt,« siger psykolog efter Eriksen faldt om midt i landskamp.

Read more »

23-årig dømt for vanvidskørsel: 10 overtrædelser på 33 kmEn 23-årig mand er ved Vestre Landsret idømt tre måneders fængsel og syv års kørselssuspendering efter at have kørt vanvidskørsel ti gange på en strækning af 33 kilometer i Skive. Han blev også idømt en bøde på 22.500 kroner.

Read more »

To thailandske kvinder idømt fængsel og udvisningTo thailandske kvinder er blevet idømt 20 dages fængsel og udvisning fra Danmark, samt et indrejseforbud på seks år. De blev dømt for ulovligt ophold og ulovligt arbejde i Danmark på en massageklinik i Lemvig-området.

Read more »