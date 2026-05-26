To mænd efterlyses fra Kragskovhede

To mænd fra Nordjylland formodes at kunne opholde sig i Midtjylland. Nordjyllands Politi opfordrer borgere til ikke selv at tage kontakt til de efterlyste.

Fra det åbne fængsel Kragskovhede ved Jerup i Nordjylland , formodes to mænd at kunne opholde sig i Midtjylland . Det skriver Nordjylland s Politi på Politi Update.

Den ene har tilknytning til Herning-området, mens den anden har relationer til Aarhus-egnen. Begge personer formodes derfor også at kunne opholde sig i det midtjyske, skriver politiet. Nordjyllands Politi opfordrer borgere til ikke selv at tage kontakt til de efterlyste. Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på 114.

Mejerigaarden tilbagekalder deres sandwich-is, der er blevet solgt via Hjem-IS, da der kan forekomme små metalstykker i nogle af isene. Det skriver Hjem-IS i en meddelelse. Det drejer sig om is i en 10-pak med bedst før datoerne 25.03.2026 og 25.03.2028. Isen skal kasseres, da der kan være en sundhedsrisiko, men søger man refusion, skal man gemme æsken.

En apoteker har været ret uheldig de sidste par uger. De lange fingre var blandt andet på jagt efter fentanyl, og de mange indbrud har fået ham til at tage sikkerheden til nye højder i sine butikker. I byen Bellinzona er Pia Dam Asutay og familien klar til at heppe på Jonas Vingegaard, hvor 16. etape af Giro d'Italia begynder.

De kommende dage følger Pia og familien cykelløbet rundt i Schweiz og Italien, og de fire damer fra Midt- og Vestjylland har en klar besked til cykelrytteren, der bor i Glyngøre. TV MIDTVEST kan nu fortælle, at den igangværende konflikt i Herning-Ikast-området har rødder i to kendte bander, hvoraf den ene er ulovlig. Det oplyser politiassistent Morten Slot fra lokalpolitiet i Ringkøbing.

Bilen blev også stjålet for to uger siden med den rigtige nøgle, så man mistænker, at gerningsmanden måske stadig er i besiddelse af den nøgle, forklarer han og tilføjer, at bilen efter første tyveri blev fundet og bragt tilbage til ejeren. Det var en 84-årig kvinde, der anmeldte tyveriet igen, som skulle være foregået lørdag mellem klokken 23 til søndag morgen klokken 8, fortæller politiassistenten.

Morten Slot fortæller også, at politiet ingen konkrete spor har at gå efter, og at der ingen overvågning er fra stedet. Søndag omkom en 37-årig mand i en faldskærmsulykke. To dage senere er formanden for den klub, manden var medlem af, meget ramt og har overvejet sin egen fremtid som springer.

En 49-årig mand og to børn kørte galt i et solouheld på Hjøllundvej ved Hampen, efter manden mistede kontrollen over sin bil lørdag aften, oplyser politikommissær ved lokalpolitiet Carsten Holm. Man kunne se på sporet, at han havde slingret i begge sider af vejen, og så kunne man se, at bilen havde rullet rundt mere end en gang, fortæller han.

Ifølge politikommissæren testede politiet manden for at være påvirket af alkohol, og her viste alkometeret, at grænsen var over det tilladte. Både manden og børnene blev kørt til rutinemæssigt tjek på hospitalet efter uheldet. Ifølge Carsten Holm er alle umiddelbart uden skader. Én ting er den kærlighed, Jonas Vingegaard mærker fra de italienske fans i Giroen.

Men der også mange danske flag langs vejene i Italien, og det betyder noget for Vingegaard i den lyserøde førertrøje. Når du har den lyserøde trøje i Italien, kan jeg mærke, at det også er specielt for italienere og Italien. Det er også specielt for mig, og der er mange danskere på vejene. Jeg så mange danske flag på vej til mål lørdag - og gennem hele dagen.

Derfor sender Visma-kaptajnen også en besked til alle danskerne, der følger med og støtter ham. Tak til alle. Det er en stor fornøjelse for mig, at de vil komme her og hepper på vejene og i mål. Det er specielt hver gang, når nogen fra Danmark hepper på dig.

Og det gør mig stolt over, hvordan vi gør det i Danmark. Så jeg vil takke alle. En lang biljagt endte noget dramatisk natten til lørdag ved nogle boldbaner i Nørre Snede. Flere patruljer kørte med fuld udrykning i 26 kilometer efter en bil, før det lykkedes dem at standse føreren, en 19-årig mand fra Ejstrupholm.

Han fortalte, at han måtte springe for livet. Og derefter trak han sit tjenestevåben, men han anvendte det ikke, siger Henning Præstegaard, politiassistent ved lokalpolitiet i Herning. Politiet sigtede den 19-årige for en række færdselsforseelser samt for at køre, mens han havde fået frataget sit kørekort. Derudover blev han også sigtet for at køre påvirket af både spiritus og euforiserende stoffer.

En 21-årig mand sikrede sig fuld plade på sigtelser, da han natten til tirsdag blev standset af politiet, der undersøgte både ham og bilen





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kragskovhede Nordjylland Midtjylland Nordjyllands Politi Herning-Ikast-Området Giro D'italia Jonas Vingegaard Visma-Kaptajnen Danskerne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indhold: Aalborg Karnevalevoldtægt, knap 2 indholdte i karnevallet, IK og knivlov overtrædelserNordjyllands Politi efterforsker en anmeldelse om en kontaktvold, som skulle være begået i forbindelse med Aalborg Karnevalet. Der er 95 personer blevet sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, og sundhedspersonalet har haft 300 personer igennem deres fremskudte skadestue. Politiet har haft fem anmeldelser om vold, hvoraf der var foretaget anholdelse og sigtelse i to sager.

Read more »

Græsk historian forespådte Kina-USA forhold godt - selv efter forladt jordetEn græsk historian, Thukydid, som døde over to tusind år siden, forudså forholdet mellem Kina og USA bedre end nogen anden - og advarede USA mod at blive fanget i en blodig krig med Kina, som Sparta var med Athen.

Read more »

Ny oliepris i USA og udsøge konsekvenserne iุงเทพUSA priser olie i omegnen af 98,8 dollars ogPresidents valg i Cypern, Kinas romstation, voldtægten i Aalborg og USA-s og Israel-israeliske angreb.De efterforsker en anmeldelse om voldtægt i Nordjylland ud over mange andre nyhedsartikler som er trykt i medierne i. Dag

Read more »

Region Midtjylland stræber efter at reducere CO2-udledningerRegion Midtjylland risikerer ikke at nå sit mål om at reducere udledningen af CO2-ækvivalenter med 68 procent i 2030

Read more »