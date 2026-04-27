To graders opvarmning kan være værre end forventet – nye studier viser store variationer i klimamodeller

Ny forskning indikerer, at en global opvarmning på to grader kan have mere alvorlige konsekvenser end tidligere antaget, især når det gælder fødevaresikkerhed, oversvømmelser og skovbrande. Studiet understreger vigtigheden af at se ud over gennemsnitsberegninger og tage højde for ekstreme scenarier.

En ny undersøgelse viser, at en global opvarmning på to grader kan have mere alvorlige konsekvenser end en opvarmning på tre eller fire grader i visse scenarier.

Dette skyldes, at gennemsnitsberegninger i klimamodeller kan skjule ekstreme variationer, hvor enkelte simuleringer viser langt større ændringer ved to graders opvarmning end ved højere temperaturstigninger. Forskningen, udført af Jana Sillmann og kolleger fra CICERO Center for Klimaforskning i Oslo, samt forskere i Tyskland og Schweiz, fokuserer på tre centrale områder: fødevaresikkerhed, oversvømmelser og skovbrande. Undersøgelsen anvender data fra CMIP6, et internationalt samarbejde om klimamodellering, der også bruges i FN's klimarapporter.

Resultaterne indikerer, at tørke i vigtige landbrugsområder kan forekomme op til 50 procent oftere i en verden, der er to grader varmere, sammenlignet med en stigning på 10-15 procent ved tre eller fire graders opvarmning. For oversvømmelser viser modellerne en potentiel stigning i maksimal nedbør over fem dage på op til 14 procent ved to graders opvarmning, mens gennemsnittet ligger på 8 procent.

Selv om de mest pessimistiske fremskrivninger er mindre sandsynlige, kan de ikke afvises, og det er afgørende at tage højde for hele spektret af mulige udfald ved vurdering af klimarisiko. Forskningen understreger vigtigheden af at se ud over gennemsnitsværdier og anerkende, at selv en moderat opvarmning kan føre til ekstreme vejrfænomener med betydelige konsekvenser for fødevareproduktion, infrastruktur og menneskeliv. Fødevaresikkerhed er særligt sårbar, da tørke kan ødelægge afgrøder i store landbrugsområder, der forsyner verden med korn, soja, ris og majs.

Oversvømmelser truer tæt bebyggede områder og kan forårsage dødsfald og omfattende skader. Skovbrande, som allerede er blevet hyppigere og mere intense i de seneste årtier, kan forværres af brandfarligt vejr. Jana Sillmann fremhæver, at en omfattende risikovurdering kræver, at man tager alle informationer i betragtning, både de mest optimistiske og de mest pessimistiske scenarier.

Denne forskning bidrager til en mere nuanceret forståelse af klimarisiko og understreger behovet for at handle hurtigt og effektivt for at begrænse den globale opvarmning og tilpasse sig de uundgåelige konsekvenser





