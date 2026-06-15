To familier får opkrævning for forbrug før ankomst

To familier fik en overraskelse, da de fik en opkrævning for deres forbrug af el, vand og varme i et sommerhus i Sæby. Familierne havde lejet huset og betalt for det efter en længere debat.

To familier fik en overraskelse, da de fik en opkrævning for deres forbrug af el, vand og varme i et sommerhus i Sæby. Familierne havde lejet huset og betalt for det efter en længere debat.

Men da de kom hjem, fik de en opkrævning for et forbrug, der var sket før de var ankommet til huset. Familierne kunne få nøglerne til huset fra klokken 16.00, men kom først frem klokken 16.50. Ifølge dokumenter fra DanCenter skriver de, at måleren blev aflæst klokken 8.29 om formiddagen. Årsagen var, at en medarbejder havde været ude for at tænde for varmen i huset, da der var pool.

Familierne tog billeder af måleren da de kom og igen da de tog hjem, og de stoler på disse billeder. De føler sig snydt, når de kan se, at aflæsningen på måleren ikke stemmer overens med deres. De vil ikke acceptere dette og kræver, at DanCenter retter sagen. Efter flere opkald og samtaler med forskellige medarbejdere fra DanCenter fik familierne endelig ændret forbruget til det tal, som oprindeligt stod ved ankomsten.

Men i stedet havde de så hævet tallet ved afrejse, så de fortsat blev opkrævet mere end deres reelle forbrug. Familierne fik endelig deres depositum tilbage, men nu har DanCenter igen sendt en ny regning. Familierne føler sig snydt og vil ikke acceptere dette





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Opkrævning Forbrug Sommerhus Dancenter Familier

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